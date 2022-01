Antwerp heeft zondagnamiddag op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League met 3-0 (rust: 2-0) gewonnen van een gehavend Charleroi, dat vanwege een reeks coronabesmettingen en verplichtingen op de Africa Cup heel wat spelers moest missen.

De wedstrijd was na goed een kwartier al gespeeld, na twee treffers van Michael Frey. De Zwitser vond voor het eerst sinds 28 november de weg naar de netten in de competitie en met 17 treffers achter zijn naam gaat hij in de topschuttersstand Union-aanvaller Deniz Undav (16) opnieuw voorbij. Na de pauze maakte de ingevallen Samatta er nog 3-0 van.

Dankzij de zege wipt The Great Old met 40 punten weer over RSC Anderlecht naar de derde plaats, op zeven punten van leider Union, dat zijn wedstrijd van zaterdagavond op Seraing zag stopgezet worden vanwege de dichte mist.

Zondagnamiddag ontvangt Eupen nog Cercle Brugge. De Oostkantonners spelen onder voorbehoud, nadat ze geen uitstel kregen ondanks een reeks coronabesmettingen.

Zondagavond is er dan tijd voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard. Anderlecht was de laatste weken van 2021 aan een opmars bezig en is in de stand opgeklommen naar de vierde plaats. De Rouches hebben - op z'n zachtst uitgedrukt - al betere tijden gekend. De club zit in financiële moeilijkheden, de fans grommen en ook sportief gaat het bergaf. De Luikenaars hangen met 23 punten uit negentien wedstrijden maar net boven de degradatieplaatsen.

KRC Genk, met kersvers Gouden Schoen Onuachu dus, ontvangt zondag (21u) rode lantaarn Beerschot. De Ratten, die tien punten minder tellen dan Seraing op de voorlaatste stek, staan met de rug tegen de muur en sloten het annus horribilis 2021 op de slechtst mogelijke manier af, met een 0-7 pandoering tegen Anderlecht.

