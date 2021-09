De Great Old toonde zich efficiënter dan de Limburgers, die zowel op offensief als defensief vlak tekortschoten. In de tussenstand na acht speeldagen komt Antwerp op de derde plaats, naast Genk, met veertien punten. Beide ploegen tellen drie punten minder dan koploper Club Brugge.

Genk begon het best aan de partij op de Bosuil. Butez redde na vijf minuten de meubelen op een poging van Onuachu. De Nigeriaan bleef echter jagen op een doelpunt en na dertien minuten was het prijs. De spits knalde de bal op aangeven van Ito overhoeks tegen de netten, 0-1. Antwerp hapte naar adem en Butez redde ook nog eens een poging van Ito.

Halverwege de eerste helft kwam de Great Old beter in de match. Frey vond eerst Vandevoordt nog op zijn weg, maar na 27 minuten stond de gelijkmaker wel op het bord. De Laet verschalkte met zijn rechter de Genkse goalie. Het was voor de Antwerpse aanvoerder zijn eerste goal in de Jupiler Pro League. Antwerp nam het heft nu resoluut in handen en Verstraete vlamde acht minuten voor de pauze een vrijschop, die hij zelf uitlokte, fraai in doel, 2-1. Genk moest nog voor rust de kelk tot op de bodem ledigen. Vandevoordt kon een nieuw schot van Verstraete nog pareren, maar tikte de bal in de voeten van Miyoshi die voor een leeg doel niet meer kon missen, 3-1.

Na de pauze ging Genk met hernieuwde moed van start. Thorstvedt trapte naast en Butez redde een kopbal van Cuesta. Invaller Paintsil miste op een het uur nog een opgelegde kans. Genk miste efficiëntie en Antwerp maakte er na defensief geblunder bij de Limburgers ook nog 4-1 van. De ingevallen Samatta onderschepte een dramatische terugspeelbal van Lucumi en schotelde Frey twintig minuten voor tijd een doelpunt voor. Voor Genk kon topschutter Onuachu vanop de stip nog milderen tot 4-2. De Limburgers bleven voor de aanval kiezen. Bij Antwerp pakte De Laet nog een tweede gele (en dus rode) kaart, maar het bleef 4-2.

Donderdag werken ook Anderlecht en AA Gent nog een inhaalduel af in de Jupiler Pro League. De partijen hadden oorspronkelijk op de vijfde speeldag moeten afgewerkt worden, maar werden toen uitgesteld om de clubs in Europees verband enkele dagen extra rust te gunnen.

