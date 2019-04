Antwerp verslaat leider Genk dankzij Refaelov en Bolat

De titelrace ligt opnieuw helemaal open. Op de tweede speeldag in play-off 1 boekte Antwerp dinsdagavond een 1-0 overwinning tegen leider KRC Genk.

Lior Refaelov brak al heel vroeg de ban, doelman Sinan Bolat hield de voorsprong met enkele puike reddingen vast. Club Brugge kan donderdag mits een zege in Anderlecht tot op een punt naderen van de Limburgers.

Antwerp-coach Bölöni pompte met Govea extra aanvallend vermogen in zijn ploeg, maar verder leken de elf namen van de Great Old op die van afgelopen weekend op Sclessin. Bij KRC Genk waren er twee wissels. Aidoo en Uronen namen achteraan de plaatsen in van Lucumi en De Norre.

Op de Bosuil kon Antwerp dit seizoen nog maar zes duels winnen. Na een 0 op 9 leek de machine van het stamnummer 1 ook wat te sputteren. KRC Genk walste ondanks het vertrek van Pozuelo op de eerste speeldag van de play-offs dan weer over een matig Anderlecht.

De Limburgse leider was de topfavoriet, maar keek al heel snel tegen een vroege achterstand aan. Lior Refaelov (4.) knalde een vrijtrap staalhard in de benedenhoek, doelman Vukovic verkeek zich volledig op het schot. Antwerp zette zijn egelstelling op en Genk zocht geduldig naar het gaatje. Net voor het halfuur dook topschutter Samatta op voor Bolat, maar die sloeg de gelijkmaker met een hand uit zijn doel. De Antwerpse goalie redde vijf minuten later opnieuw de meubelen. Ito deed alles perfect, Bolat gooide zich voor het schot en hield de krappe voorsprong zo vast tot aan de rust.

Ook na de pauze plooide Antwerp terug. De Limburgers kwamen via Ito opnieuw in een kansrijke positie, maar Bolat kende een begenadigde dag. Halverwege de tweede helft ondervond ook invaller Paintsil dat. Zijn overhoekse kopbal leek gemaakt, maar met een ultieme reflex gooide Bolat zich nog voor het leer.

De Antwerpse goalie werd niet meer geklopt en gooit de titelstrijd zo helemaal open. In de stand blijft KRC Genk ook na de speeldag nog leider. Met 35 punten bedraagt de kloof op Club Brugge nog steeds vier eenheden. Daarachter volgen Standard (30), Antwerp (28), Anderlecht (26) en AA Gent (25). Woensdag ontvangen de Buffalo's de Rouches, donderdag zakt Club Brugge af naar het Astridpark in Anderlecht.