Antwerp vertrekt maandag met 28 spelers op stage naar het Nederlandse Horst. Didier Lamkel Zé is 'niet voldoende fit' en zal een week extra individueel trainen.

Dat heeft de club gemeld.

De Kameroense aanvaller zorgde het voorbije jaar met de regelmaat van de klok voor rumoer of wrevel, en leek al meermaals op vertrekken te staan bij Antwerp. Voorlopig is hij echter nog altijd speler bij The Great Old, al moet hij de stage aan zich voorbij laten gaan. 'Didier Lamkel Zé werd door de medische staf niet voldoende fit bevonden en zal een week extra individueel trainen', laat de club weten.

Antwerp liet eerder zondag weten met Standard een akkoord te hebben gevonden over de overgang van Michel-Ange Balikwisha. Na zijn medische testen zal hij het team vergezellen op stage in Nederland.

De stage van Antwerp in Nederland duurt tot en met zaterdag.

Dat heeft de club gemeld.De Kameroense aanvaller zorgde het voorbije jaar met de regelmaat van de klok voor rumoer of wrevel, en leek al meermaals op vertrekken te staan bij Antwerp. Voorlopig is hij echter nog altijd speler bij The Great Old, al moet hij de stage aan zich voorbij laten gaan. 'Didier Lamkel Zé werd door de medische staf niet voldoende fit bevonden en zal een week extra individueel trainen', laat de club weten. Antwerp liet eerder zondag weten met Standard een akkoord te hebben gevonden over de overgang van Michel-Ange Balikwisha. Na zijn medische testen zal hij het team vergezellen op stage in Nederland. De stage van Antwerp in Nederland duurt tot en met zaterdag.