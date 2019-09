De Europa League-kwalificatiematch tussen Antwerp en AZ in het Koning Boudewijnstadion krijgt nog een staartje. De UEFA opende een onderzoek.

Antwerp plaatste zich net niet voor de groepsfase van de Europa League. Desondanks werd de terugmatch tegen het Nederlandse AZ er eentje voor de geschiedenisboeken. Twee rode kaarten, heroïsche keepersdaden van Sinan Bolat, een late gelijkmaker, de afstraffing in de verlengingen en de oproer van de supporters in de tribune. De wedstrijd is ook de UEFA niet ontgaan, die het dossier op 19 september zal behandelen.

Badboy Didier

In de disciplinaire procedure wordt Antwerp vervolgd voor 'het gooien van voorwerpen op het veld, het afsteken van vuurwerk, het verstoren van een menigte, het ophangen van een ongeoorloofde banner, beledigende en molesterende handelingen en het blokkeren van trappen'. De wedstrijd moest namelijk even stilgelegd worden in de verlengingen toen de Antwerpsaanhang een toegangspoort naar de piste en het veld bijna openbeukten.

Verder wordt ook het 'onjuiste gedrag van het team' aangehaald. Hierbij doelt men niet enkel op de rode kaarten, maar vooral op de manier waarop badboy Didier Lamkel Ze het veld verliet. Na hevig protest bij de scheidsrechter deed hij z'n truitje af en toonde het laconiek richting de bank van AZ. De Kameroener had namelijk net de 1-0 gescoord. Je hoefde geen liplezer te zijn om de paar f*ck offs te zien die hij ook naar hen slingerde.

Waarschijnlijk wacht Antwerp een geldboete. Het dossier wordt behandeld door de disciplinaire en ethische commissie. Naast The Great Old moeten ook het Servische Rode Ster Belgrado, het Zweedse AIK en het Schotse Celtic vrezen voor sancties.