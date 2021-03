Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, over de sportactualiteit: de overwinning van Antwerp, het WK in Qatar en Jasper Stuyven.

Antwerp won verrassend op Club Brugge en is nu helemaal zeker van een ticket in play-off 1.Jacques Sys: 'Dat gebeurde met zeer realistisch voetbal. De organisatie stond er, Club Brugge kreeg geen ruimte en kwam amper tot kansen. En Antwerp counterde scherp. Het is het voetbal dat Frank Vercauteren wil. Mooi om zien is het niet, eigenlijk voetbalt Antwerp niet, maar het pakt wel punten. 'Vercauteren doet het wat dat betreft beter dan zijn voorganger Ivan Leko die meer streefde naar de schoonheid van het spel. Nu drijft Antwerp toch vooral op fysiek en duelkracht. De ruimtes afsnijden, agressief voetballen, maar zelf amper initiatief nemen. Ik vraag me af of dit het voetbal is waarmee de supporters van Antwerp zich zouden vereenzelvigen. Misschien is het voor Antwerp wat dat betreft ergens nog een geluk dat er geen publiek is.'Voor Club Brugge was het een frustrerende wedstrijd. Er kwam naarmate de match vorderde duidelijk zenuwachtigheid in de ploeg. Er was die rode kaart van Noa Lang en Simon Mignolet die uit zijn doel stormde om de Nederlander te kalmeren. Het is moeilijk om een nederlaag te aanvaarden als je zo superieur bent in België. Terwijl er voor Club natuurlijk niets aan de hand is: het telt nog altijd zestien punten voorsprong.'Deze week beginnen de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar. Maar er wordt meer over een mogelijke boycot gesproken dan over de matchen zelf.Sys: 'De clubs zien hun internationals zelfs liever niet naar die wedstrijden vertrekken. De heisa die er nu over het WK is ontstaan, heeft te maken met de 6500 arbeiders die gestorven zijn bij de bouw van de stadions. Moet je voetballen in stadions waaronder zoveel bloed ligt? Los daarvan: dat Qatar een land is dat de mensenrechten niet respecteert, is al langer bekend. Dus ook sinds het moment, in 2010, dat beslist werd dit toernooi in de golfstaat te organiseren.'Dat bij de toekenning de meest vreemde machinaties hebben gespeeld, is bekend. De toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter wilde het toernooi in Amerika inrichten en in 2026 in China. Maar sport en politiek zijn al lang niet meer te scheiden. Eigenlijk zou de FIFA bij de kandidatuur strenger moeten zijn en bijvoorbeeld kijken naar de mensenrechtensituaties. Maar dat zal nooit gebeuren.'Onverwacht was de overwinning van Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo.Sys: 'Er zal niemand zijn die hem dat misgunt. Stuyven bouwt al jaren op een zeer realistische manier aan zijn carrière. Er werd al vroeg heel veel van hem verwacht. Toen hij in 2009 wereldkampioen werd bij de juniores en het jaar daarop Parijs-Roubaix won, trok hij zelfs naar de Verenigde Staten om daar de druk te ontlopen. En toen hij in 2016 na een mooie solo in fraaie stijl Kuurne-Brussel-Kuurne won en met Tom Boonen werd vergeleken, gruwde hij daarvan. Hij zocht gewoon naar zijn mogelijkheden en legde zichzelf een gezonde druk op. Twijfel was er misschien bij de buitenwereld, maar niet bij hem. Hij omringde zich ook met een aantal specialisten.'De zege in Milaan-Sanremo moet hem hebben bevrijd. En misschien denkt hij al aan het WK in zijn thuisstad Leuven. De aankomststreep ligt niet ver van het huis waar zijn ouders wonen.'