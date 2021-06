Antwerp begon vorige week aan de eerste trainingen met drie nieuwkomers én met Didier Lamkel Zé.

Nieuw is het codewoord bij Antwerp. De in de loop van vorig seizoen gebouwde nieuwe tribune achter doel is nagenoeg af, het nieuwe jeugdcentrum ziet er indrukwekkend uit, er is een nieuwe sportieve staf en met drie nieuwe spelers begon Antwerp vorige week aan het nieuwe seizoen. Vol ambitie, en met nog even tijd, zeker voor de Europa League. Antwerp moet daarin aan de bak in de play-offronde op 19 en 26 augustus. Hopelijk is dan al publiek toegelaten.

Michael Frey, Björn Engels en Jelle Bataille zijn de nieuwe namen. Er is belangstelling voor Aurélio Buta, daarop heeft Antwerp al geanticipeerd. Björn Engels (26), terug in het land na avonturen bij Olympiacos, Reims en Aston Villa moet, eens zijn conditionele achterstand weggewerkt, centraal achterin de leider worden van de defensie. Voorin raakte de Zwitser Michael Frey, die vorig seizoen op zijn eentje de voorhoede vormde van Waasland-Beveren en al in Antwerpen woonde, snel overtuigd van het project. Daardoor zit wat minder druk op de onderhandelingen met Dieumerci Mbokani. Gezien de grote concurrentie op het middenveld mag Louis Verstraete, ook terug van een uitleenbeurt in Beveren, weg.

Wachten is het nog wel op een nieuwe sportief directeur. Algemeen directeur Sven Jaecques nam na het vertrek van Luciano D'Onofrio diens taken over, maar het is de bedoeling dat er een sportief verantwoordelijke komt om hem te assisteren. Zich louter op die functie toeleggen wil de Bruggeling niet.

Nieuw is het codewoord bij Antwerp. De in de loop van vorig seizoen gebouwde nieuwe tribune achter doel is nagenoeg af, het nieuwe jeugdcentrum ziet er indrukwekkend uit, er is een nieuwe sportieve staf en met drie nieuwe spelers begon Antwerp vorige week aan het nieuwe seizoen. Vol ambitie, en met nog even tijd, zeker voor de Europa League. Antwerp moet daarin aan de bak in de play-offronde op 19 en 26 augustus. Hopelijk is dan al publiek toegelaten. Michael Frey, Björn Engels en Jelle Bataille zijn de nieuwe namen. Er is belangstelling voor Aurélio Buta, daarop heeft Antwerp al geanticipeerd. Björn Engels (26), terug in het land na avonturen bij Olympiacos, Reims en Aston Villa moet, eens zijn conditionele achterstand weggewerkt, centraal achterin de leider worden van de defensie. Voorin raakte de Zwitser Michael Frey, die vorig seizoen op zijn eentje de voorhoede vormde van Waasland-Beveren en al in Antwerpen woonde, snel overtuigd van het project. Daardoor zit wat minder druk op de onderhandelingen met Dieumerci Mbokani. Gezien de grote concurrentie op het middenveld mag Louis Verstraete, ook terug van een uitleenbeurt in Beveren, weg. Wachten is het nog wel op een nieuwe sportief directeur. Algemeen directeur Sven Jaecques nam na het vertrek van Luciano D'Onofrio diens taken over, maar het is de bedoeling dat er een sportief verantwoordelijke komt om hem te assisteren. Zich louter op die functie toeleggen wil de Bruggeling niet.