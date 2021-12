Antwerp wil duel met Kortrijk uitstellen na besmetting spelers

Eersteklasser Antwerp is na een reeks coronabesmettingen met de kalendermanager van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in gesprek om de competitiewedstrijd van zondag op bezoek bij KV Kortrijk, op de 21e en tevens laatste speeldag van dit jaar in de Jupiler Pro League, uit te stellen.

Beeld van een recente wedstrijd van Antwerp: Patrik Hrosovsky (Genk) in duel met Manuel Benson