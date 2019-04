Antwerp heeft op de vierde speeldag in Play-off I van de Jupiler Pro League met 1-2 gewonnen van AA Gent. The Great Old springt voorlopig over Standard naar de derde plaats, de Buffalo's zijn nog altijd puntenloos laatste.

Antwerp-coach Bölöni startte met Baby en Van Damme in plaats van Borges en Owusu, en de komst van Amara Baby leek al na vier minuten goed uit te draaien voor de bezoekers. Hij duwde binnen op aangeven van Govea, maar de VAR keurde af voor buitenspel.

Gent, waar Bezoes in de plaats kwam van Esiti, startte erg zwak en zorgde voor geen enkel gevaar. De dominantie van Antwerp in de aanvangsfase leidde na 21 minuten dan toch tot een doelpunt: Derijck legde ongelukkig terug op Kaminski, die liet de bal nog ongelukkiger zomaar aan Baby. Vanuit een scherpe hoek zorgde de Franco-Senegalees voor de 0-1.

Iets voor het uur werd een tweede Antwerp-goal afgekeurd voor buitenspel, nadat Mbokani met een stifterje leek te scoren.

Gent maakt even gelijk

Gent slaagde er eindelijk in om wat druk naar voren uit te oefenen, en uiteindelijk resulteerde dat in de gelijkmaker. Invaller Giorgi Tsjakvetadze (77.) speelde een dijk van een wedstrijd en knalde de 1-1 in de verste hoek.

Amper vijf minuten konden de Buffalo's gelijke tred houden, tot Lior Refaelov (82.) op aangeven van Govea staalhard voorbij Kaminski de 1-2 in doel trapte.

Het levert Antwerp een knappe negen op twaalf in Play-off I op, en dat terwijl Gent vrede moet nemen met nul op twaalf. In het klassement wipt Antwerp (34) over Standard (33) naar de derde plaats, maar de kans is groot dat de Luikenaars voor de groene tafel nog drie punten krijgen toegewezen na de incidentrijke partij tegen Anderlecht afgelopen vrijdag. Gent is met 25 punten zesde en laatste. Zondag om 18 uur wacht de belangrijkste affiche in Play-off I, de kraker tussen leider Genk en uitdager Club Brugge.