Op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League heeft Antwerp zaterdag in de vooravond met 0-1 gewonnen op bezoek bij Eupen. Het schuift zo op naar de tiende plek met 8 punten. Eupen staat na drie verloren wedstrijden derde met 11 punten.

Na net geen 20 minuten spelen haalde Antwerp opgelucht adem toen een doelpunt van Smail Prevljak afgekeurd werd voor buitenspel. Ook Isaac Nuhu zag zijn goal nog eens 20 minuten later niet gevalideerd worden. De beste poging van Antwerpse voet in de eerste helft kwam van Radja Nainggolan, die Robin Himmelmann op z'n weg vond.

Na rust dikte Michael Frey zijn doelpuntentotaal verder aan. Himmelmann redde in eerste instantie zijn strafschop, maar had in de nabeurt geen verhaal. Het is de achtste treffer in zes wedstrijden voor de Zwitser, die de topschuttersstand aanvoert.

Nadien werd er niet meer gescoord am Kehrweg.

