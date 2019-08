De troepen van Laszlo Bölöni trekken met een 1-0 voorsprong naar Pilzen volgende week, terwijl KAA Gent een belangrijk uitdoelpunt scoorde in Larnaca (1-1).

In de verzengende Cypriotische hitte begon KAA Gent gisteren aan hun tweede Europese confrontatie van dit seizoen. AEK Larnaca had in de vorige ronde Levski Sofia met 3-0 en 4-0 afgedroogd, terwijl ook Gantoise schietoefeningen hield met Constanta Viitorul (6-3, 1-2).

Vijf op zeven

Een doelpuntenfestival leverde dat echter niet op. De warmte zorgde voor strompelvoetbal bij Gent en de thuisspelers van Larnaca waren er duidelijk beter aan gewend. Toch was het de Belgische ploeg die plots op voorsprong kwam via Roman Yaremchuk na een leuke actie van slangenmens Brecht Dejaeghere. Voor de Oekraïener was het zijn vijfde doelpunt in zeven Europese wedstrijden bij de Buffalo's. Enkel Danijel Milicevic en Kalifa Coulibaly scoorden meer.

De Cyprioten bleven de hele match sporadisch gevaarlijk uit de hoek komen, maar konden op de cruciale momenten hun kansen niet afmaken. Gent leek rustig op een mooie 0-1 af te stevenen, maar in de slotminuten dook Ivan Trickovski (ex-Club Brugge en -Waasland-Beveren) richting een voorzet en knikte voorbij Thomas Kaminski. Met een hoopvolle 1-1, en opnieuw vluchtvertraging, terug naar België en volgende week afmaken in het eigen Ghelamco.

Vurig Koning Boudewijn

Dat R. Antwerp FC klaar was voor een terugkeer naar Europa, lieten de supporters duidelijk horen. De hele dag lang maakten ze al lawaai in de Brusselse binnenstad, en ook tijdens de match weergalmden de gezangen van de 15.000 aanhangers door het Koning Boudewijnstadion. Met de ogen dicht zou je nooit denken dat het stadion slechts voor de helft gevuld was.

Daarnaast zou je ook het mooie aanvalswerk van de 'thuisploeg' gemist hebben. Antwerp speelde zonder zorgen, al bleef het bij een bijna-owngoal die voor het meeste dreiging zorgde. Tot Ivo Rodrigues zijn penseel bovenhaalde. Prachtig schilderde hij net voor het halfuur de bal met rechts in de verste winkelhaak van net buiten de zestien. Geen kans voor Viktoriz Plzen-doelman Hruska.

Nadien teerde Antwerp op de counterkansen en die kwamen er ook. Vooral de steeds oprukkende Aurélio Buta deed de Tsjechische verdediging pijn maar echte grote opportuniteiten leverde dat uiteindelijk niet meer op. Ook Plzen raakte niet door het pantser van de Bosuilploeg.

The Great Old houdt op die manier, net als Gent, zijn kansen meer dan gaaf voor kwalificatie richting de laatste voorronde van de Europa League.