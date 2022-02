Antwerp heeft vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 27ste speeldag in de Jupiler Pro League een felbevochten 0-1 zege geboekt op het veld van Seraing. In het duel tussen de tweede en de voorlaatste in de stand scoorde thuisdoelman Guillaume Dietsch diep in de toegevoegde tijd met een owngoal het enige doelpunt van de wedstrijd.

Antwerp was de volle negentig minuten de betere ploeg op Le Pairay en had ook de nodige kansen afgedwongen, maar onder meer Miyoshi en Samatta faalden bij de afwerking. Tot overmaat van ramp moest Antwerp het laatste halfuur ook nog eens met een man minder afwerken, na de uitsluiting van spits Ally Samatta, de vervanger van de zieke Frey, die te fors was ingegaan in een duel met Bernier. Op aangeven van de VAR moest scheidsrechter Arthur Denil naar de beelden gaan kijken, maar de rode kaart bleef staan. Op die manier werd het wel heel erg moeilijk voor The Great Old, dat in de slotfase nog aan een strafschop ontsnapte na een contact tussen Marius en Dessoleil. Net toen een scoreloos gelijkspel het hoogst haalbare leek voor de bezoekers, verdween een vrije trap van Radja Nainggolan na geharrewar en een aantal benen in doel: 0-1.

Een erg belangrijke zege voor Antwerp, de vierde op rij op verplaatsing, zeker na de 0-2 thuisnederlaag van vorig weekend tegen leider Union. Dankzij de zestiende competitiezege van het seizoen verkleinen ze de kloof op de Brusselse leider voorlopig weer tot zeven punten. Union ontvangt zondag middenmoter STVV. Seraing blijft met 23 punten op de voorlaatste plaats in de stand.

Landskampioen Club Brugge volgt na het pijnlijke thuisverlies tegen AA Gent al op 12 punten van Union. Blauw-zwart staat zondag in de vooravond (18u30) opnieuw voor een lastige opdracht met het bezoek van Charleroi, dat na een 6 op 6 naar de vijfde plaats is opgeklommen in het spoor van Anderlecht. De recordkampioen knoopte vorige zondag na twee nederlagen opnieuw aan met de zege tegen Eupen en wil daar zaterdagavond een vervolg aan breien op het veld van Zulte Waregem.

Nog zaterdag gaat AA Gent, als zesde zeker nog niet afgeschreven voor de Champions' play-offs, op bezoek bij Eupen. Aansluitend speelt KV Mechelen gastheer voor KV Oostende en neemt OHL het aan Den Dreef op tegen Cercle Brugge. Zondag staan naast Union/STVV en Club/Charleroi nog twee wedstrijden op het programma. In de middagpartij geven KRC Genk en Standard elkaar partij. De Limburgers verloren woensdagavond de inhaalwedstrijd bij OHL en staan als achtste voor een heuse inhaalrace om de top vier te halen.

Voor Standard, dertiende, lijkt zelfs de top acht een moeilijke opdracht te worden. Afsluiten doen we zondagavond op het Kiel waar rode lantaarn Beerschot in zijn eerste wedstrijd na het ontslag van coach Javier Torrente Kortrijk ontvangt. Het is aan assistent Greg Vanderidt, die tot T1 werd gepromoveerd, om te proberen het zieltogende Beerschot alsnog in 1A te houden. Winst tegen de Kerels (tiende in de stand) is dan een absolute must.

