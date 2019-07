Antwerp is goed begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. In de slotwedstrijd van de eerste speeldag in 1A won de Great Old zondagavond overtuigend met 1-4 op het veld van Eupen.

De bezoekers namen een droomstart aan de Kehrweg. Na amper twee minuten opende Dieumerci Mbokani de score. De Congolese aanvaller reageerde het snelst nadat Eupendoelman Van Crombrugge een schot van Hairemans had gepareerd.

Na de vroege openingsgoal hielden beide teams elkaar in evenwicht. Antwerp leek met een voorsprong te gaan rusten maar in minuut 44 draaide de Spaanse Real Sociedad-huurling Jon Bautista het leer fraai over een zwevende Bolat tegen de netten (1-1).

In het begin van de tweede helft klom de club met stamnummer 1 weer op voorsprong. Mbokani verschalkte Van Crombugge in de 55e minuut een tweede keer nadat een bal bij een hoekschop even bleef hangen. Meteen daarna maakte Ivo Rodrigues er 1-3 van na een snelle counter. Tien minuten voor tijd knalde Lior Refaelov de 1-4 eindstand tegen de touwen.

Eerder op de dag ging Vincent Kompany bij zijn comeback met RSC Anderlecht verrassend met 1-2 onderuit tegen Oostende. In de vooravond deelden Charleroi en Gent de punten op Mambourg (1-1). Vrijdagavond al zette kampioen KRC Genk de nieuwe competitie in met een 2-1 zege tegen Kortrijk. Vicekampioen Club Brugge won zaterdag met 1-3 bij Waasland-Beveren. Ook Standard (0-2 tegen Cercle Brugge), KV Mechelen (0-2 bij Zulte Waregem) en Moeskroen (0-1 in Sint-Truiden) pakten een driepunter op verplaatsing.