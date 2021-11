In de laatste wedstrijd van de zestiende speeldag heeft Antwerp zondagavond met 3-0 gewonnen van Oostende. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord.

In een flauwe eerste helft zag Antwerp zijn middenvelder Radja Nainggolan al na zes minuten met een hamstringblessure van het terrein verdwijnen.

Kort na rust bracht topschutter Viktor Fischer Antwerp op voorsprong, goed voor zijn vijftiende doelpunt van het seizoen. In de 62e minuut verdubbelde Michael Frey de voorsprong, op assist van Fischer. Vier minuten later leek Mbwana Samatta er 3-0 van te maken, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd.

Tien minuten voor tijd zette Manuel Benson de 3-0 wel op het bord. In blessuretijd kwam Benson ook nog dicht bij de 4-0. Doelman Guillaume Hubert voorkwam dat.

In de stand naderde Antwerp tot op vier punten van leider Union, dat vrijdag een verrassende 1-3 nederlaag leed tegen Oud-Heverlee Leuven. Club Brugge is derde, op gelijke hoogte van Antwerp. Oostende is vijftiende en op drie na laatste.

