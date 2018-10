'Antwerp zet de definitieve stap naar de top, qua infrastructuur dan toch'

Rauw als in: rauwe biefstuk. Christophe Lepoint had er vrijdagavond eentje nodig om op zijn gevoelig scheenbeen te leggen. Op die manier werd tijdens de match de impact van de geïncasseerde trappen wat verzacht, de ledematen van Lepoint hebben al vele oorlogen doorstaan. Vreemd was het alleszins, het doet wat denken aan oude wielerverhalen, over biefstukken in de koersbroek als remedie tegen 'doorzitwonden'. Voetbal anno 2018 is ook een beetje nostalgie.

