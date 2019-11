Antwerp heeft de inhaalwedstrijd tegen KAA Gent met 3-2 gewonnen. Zo komt The Great Old naast KV Mechelen en Standard op de derde plaats.

Antwerp heeft donderdagavond in een inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League de punten thuis gehouden tegen AA Gent. Het werd 3-2 op de Bosuil na opnieuw onder meer twee goals van topschutter Mbokani. Voor de Buffalo's was het de derde seizoensnederlaag, de eerste sinds begin oktober. Antwerp blijft ongeslagen in eigen huis.

Antwerp begon het best aan de partij. Mbokani en Miyoshi waren vooraan bedrijvig en Gent moest bij wijlen naar adem happen. Na twintig minuten kwamen de Buffalo's er dan toch een eerste keer uit en het was meteen raak. David bediende na een lange ren Yaremchuk, die de bal knap over Bolat wipte, 0-1. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van hun voorsprong. Nauwelijks vijf minuten later ramde Mbokani een afgeslagen voorzet van Rodrigues in de winkelhaak, 1-1.

Antwerp was nu niet meer te stoppen en na hands van Owusu ging de bal op de stip. Mbokani liet de eer aan Refaelov en de Israëliër plaatste de bal feilloos voorbij Kaminski, 2-1. Gent bleef deze keer een antwoord schuldig en liep ook na de pauze achter de feiten aan. Na nauwelijks drie minuten in de tweede helft kon opnieuw Mbokani centraal de 3-1 tegen de netten koppen. De Sart was even later zelfs dichtbij een vierde Antwerpse treffer. Gent bleef aanvallend onmondig en Antwerp liet het gaspedaal in het laatste halfuur vieren. In de toegevoegde tijd kon Gent, via David, alsnog voor de aansluitingstreffer tekenen.

Het tweede Gentse doelpunt viel uit de lucht, maar zo werd het toch nog even spannend. Antwerp moest knokken, maar overleefde. Eindstand: 3-2. Vrijdag begint de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League alweer met Club Brugge-Oostende. Op zaterdag zijn er de uitmatchen van Standard, bij Eupen, en Racing Genk, bij Moeskroen. Zondag trekt Antwerp alweer opnieuw naar Gent en speelt Anderlecht thuis tegen Kortrijk.

Door de overwinning komt de Great Old komt in de stand naast Standard en KV Mechelen op de derde plaats met 27 punten. Gent telt als tweede 28 punten.