Antwerp heeft zondagnamiddag op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 (rust: 0-2) verloren van KV Mechelen.

Het was een koekje van eigen deeg dat Antwerp voor de pauze kreeg voorgeschoteld door de bezoekers uit Mechelen. The Great Old domineerde de volledige eerste helft en kampeerde zowat permanent op de Mechelse helft, maar in twee dolle minuten liepen ze tegen evenveel tegentreffers aan.

Halfweg de eerste helft strafte Hugo Cuypers geklungel in de Antwerp-defensie tussen Faris Haroun en Jean Butez genadeloos af met de 0-1, twee minuten later was de 0-2 er al. Sandy Walsh zette zich na een uitgesponnen aanval goed door op rechts en zijn voorzet bereikte Nikola Storm aan de tweede paal, die maar binnen te duwen had. Mechelen deed het dus op z'n Antwerps. De ploeg met het stamnummer één krijgt namelijk vaak het verwijt dat ze te afwachtend en vanuit de reactie voetbalt.

Mogelijkheden waren er nochtans genoeg, maar het vizier van de spitsen bleek deze keer niet scherp te staan. Na de pauze werd er met Ally Samatta nog een extra aanvaller in de strijd gebracht, tien minuten voor het einde viel de aansluitingstreffer dan toch. Op hoekschop kopte topschutter Michael Frey de 1-2 onhoudbaar tegen de netten. Er volgde een belegering van het Mechelse doel en er was nog een uitstekende Gaëtan Coucke nodig om de thuisploeg van de gelijkmaker te houden.

Door de zevende seizoensnederlaag ziet Antwerp de kloof met leider Union weer oplopen tot tien punten. De Brusselaars gingen zaterdagavond met 0-3 winnen in Charleroi en herstelden zich daarmee van de verrassende thuisnederlaag tegen Sint-Truiden, maar topspitsen Deniz Undav en Dante Vanzeir liepen wel tegen schorsingen aan en dat kan de volgende speeldag(en) zijn gevolgen hebben. Ook de tweede plaats van Antwerp is in gevaar, op voorwaarde dat Club Brugge zondagnamiddag de volle buit pakt in Eupen. Club zou dan op 54 punten komen, eentje meer dan Antwerp en negen minder dan Union.

In de vooravond is er de topper tussen RSC Anderlecht en KRC Genk, vooraleer STVV en OHL de speeldag afsluiten.

