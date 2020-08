De heropstart voor amateurclubs verloopt moeizaam in deze coronatijden, omwille van de vaak tegenstrijdige informatie. Het enthousiasme bij de jeugd is niettemin groot, merken ze ook bij de Antwerpse City Pirates, één van de grootste clubs van het land.

Al twee weken zijn ze bij de Antwerpse City Pirates bezig met de heropstart van de trainingen in goede banen te leiden. Geen eenvoudige opgave, zeker niet in deze warrige tijden. Praktisch lukt het allemaal, zegt gerechtigd correspondent Ronny Van Kets. 'Alleen hebben we problemen met de gebrekkige berichtgeving. Mensen zijn op zoek naar duidelijkheid: wat mag en wat kan? De communicatie is verward en soms tegenstrijdig. Voetbal Vlaanderen, waar wij van afhangen, stelt nu versoepelingen voor, maar sommige zijn in strijd met de beperkingen die binnen de provincie Antwerpen gelden, terwijl ook de burgemeester in feite onze baas is. Begrijpt u?' Van Kets geeft een voorbeeld: 'We mogen nu opnieuw vriendenwedstrijden organiseren, maar douchen mag nog niet. Moeten wij dan die tegenstanders naar huis laten gaan zonder hen de mogelijkheid te geven te douchen? Dat is maar één voorbeeld van een heel vervelende situatie.'

De afgelopen weken verliepen de trainingen zoals het toegelaten was, met binnenkomen langs de ene ingang en buiten gaan langs de andere kant, zodat twee ploegen mekaar niet kruisten. Het enthousiasme is groot bij de jeugd: 'Die jongeren hebben maanden binnen gezeten, die zijn zo blij dat ze zich weer kunnen uitleven op het veld. We hadden hier een training van de U17. Weet u hoeveel spelers er waren, in volle vakantieperiode? Allemaal, op één die op reis was na.'

Ook de trainingen voor eerste ploeg en reserven zijn intussen opnieuw opgestart. Dat was al eens gebeurd op 18 juli, maar toen werd alles weer stilgelegd, zonder één oefenwedstrijd gespeeld te hebben. Het eerste elftal komt nu voor het eerst in actie voor een officiële wedstrijd in de tweede ronde van de Beker van België, tegen Bornem of Lebbeke. De competitie start nu in het weekend van 20 september, met een wedstrijd thuis tegen Diegem Sport. Aanvankelijk was op de openingsspeeldag de derby tegen Berchem Sport gepland. Bij de Pirates zijn ze opgelucht dat die match omwille van het schuiven met de voorrondes van de Beker van België verplaatst is naar een latere datum, net als de tweede speeldag: 'Wij mogen nu maximum 400 personen toelaten. Met ons gemiddelde van 200 à 250 is dat oké, maar voor die match tegen Berchem komt normaal veel meer volk af.'

De club uit tweede amateur (het vroegere Olse Merksem) brengt liefst 56 ploegen in lijn, en is met 1200 leden, plus nog eens een wachtlijst van meer dan 500 kandidaat-spelers, één van de grootste clubs van het land.

