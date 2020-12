De Prijs van de Gelijkheid gaat dit jaar naar City Pirates, een sociaal voetbalproject in Antwerpen. De prijs voor gelijkheid en solidariteit wordt elk jaar uitgereikt door vzw Curieus, een progressieve cultuurfabriek die meebouwt aan een solidaire samenleving.

De jury bestond dit jaar uit de winnaars van de voorbije edities: Reinhilde Decleir, Ish Ait Hamou, Mohamed El Bachiri, Palestinian Circus School en Saskia Van Nieuwenhove. Zij kozen er unaniem voor om het engagement van City Pirates in het licht te zetten.

City Pirates is volgens de jury zoveel meer dan een voetbalclub. De Piraten tellen ondertussen 1.200 leden en sociaal engagement is er een even belangrijke pijler als het voetbal zelf. Niet winnen staat centraal, maar inzet en talentontwikkeling. 'Jongeren een gezonde dosis zelfvertrouwen meegeven is het mooiste wat je kunt doen, dat nemen ze mee voor de rest van hun leven', aldus jurylid Reinhilde Decleir.

Normaal reikt Curieus vzw de prijs uit op het Festival van de Gelijkheid in Gent. Door de coronacrisis vindt het festival dit jaar echter in het straatbeeld en online plaats.

De jury bestond dit jaar uit de winnaars van de voorbije edities: Reinhilde Decleir, Ish Ait Hamou, Mohamed El Bachiri, Palestinian Circus School en Saskia Van Nieuwenhove. Zij kozen er unaniem voor om het engagement van City Pirates in het licht te zetten. City Pirates is volgens de jury zoveel meer dan een voetbalclub. De Piraten tellen ondertussen 1.200 leden en sociaal engagement is er een even belangrijke pijler als het voetbal zelf. Niet winnen staat centraal, maar inzet en talentontwikkeling. 'Jongeren een gezonde dosis zelfvertrouwen meegeven is het mooiste wat je kunt doen, dat nemen ze mee voor de rest van hun leven', aldus jurylid Reinhilde Decleir. Normaal reikt Curieus vzw de prijs uit op het Festival van de Gelijkheid in Gent. Door de coronacrisis vindt het festival dit jaar echter in het straatbeeld en online plaats.