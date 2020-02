In het document over de opkomst en de ondergang van Sporting Lokeren deze week in Sport/Voetbalmagazine pleit Arnar Vidarsson voor meer respect voor het DNA van de traditieclub.

De IJslander Arnar Vidarsson (41) speelde negen jaar voor Lokeren, was er aanvoerder, huwde met een Lokerse en woont nog altijd in de Durmestad. 'Sporting is een familiale club waar iedereen elkaar kent', zegt hij. 'Het DNA is: een trouwe supporterskern die je in het hart sluit als je er op het veld honderd procent voor gaat én een jeugdopleiding die al meer profspelers voortbracht dan de meeste andere profclubs.'

Hij is er na zijn spelerscarrière scout, beloftetrainer, assistent-trainer en interim-hoofdtrainer geweest. Bovendien zitten zijn zoontjes er in de jeugdopleiding. Hij komt dus nog heel veel op Daknam en leeft heel sterk mee met wat er tegenwoordig in de club gebeurt. 'Het doet pijn te zien hoe Sporting in vier, vijf jaar tijd in de vernieling is gegaan. In de periode dat het goed ging, dat de transfers lukten en er twee bekers werden gewonnen, werd er vergeten om de infrastructuur te moderniseren. Ik begrijp wel dat meneer Lambrecht daar op zijn leeftijd het nut niet van inzag, maar het is wel de basis van de club.'

Bouwen aan de toekomst doe je dan ook via de fundering, benadrukte hij. 'Toen het mis ging met de transfers en spelers duurder werden, werd het moeilijk. Dan moet je dat kunnen opvangen met je jeugdwerking en je supporters. Vooral na de verkoop van de club aan Louis de Vries in juni 2019 is het heel snel verkeerd gegaan. Al kwam na de trainerswissel begin vorig jaar al het ene bericht na het andere dat de eigen jeugdspelers weer naar de B-kern moesten en dat ze niet goed genoeg waren en zo. Dat was heel schadelijk. In de A-kern van een club als Sporting zouden eigenlijk altijd 6 à 8 van de 24 spelers jongens uit de eigen jeugd moeten zijn. Die je dan omringt met iets beter betaalde profs.'

'Mensen horen dat er geld te kort is, maar horen tegelijk verhalen over nieuwe spelers die 700.000 euro verdienen.'

Wat er de laatste tijd gebeurt, begrijpen de mensen niet, merkt hij. 'Ze horen dat er geld te kort is, maar horen tegelijk verhalen over nieuwe spelers die 700.000 euro verdienen en over openstaande rekeningen van tekengeld van 150.000 en 250.000 euro voor nieuwe spelers. Ze weten ook dat er vorige zomer met Ortwin De Wolf aan Eupen en Dylan Mbayo aan Gent twee spelers uit de jeugdwerking werden verkocht voor naar verluidt zo'n twee miljoen euro en vragen zich af: is dat om het tekengeld te kunnen betalen van spelers van boven de dertig? Het is duidelijk dat er iets niet klopt in het businessplan.'

'Ik kan je zeggen: de emotie die ik hier zie bij jeugdspelers, bij hun ouders en bij de jeugdtrainers, dat is precies alsof er iemand gestorven is. Het is één groot verdriet', besluit Vidarsson.

