Arnesen over wintermercato: 'Anderlecht moet nu basisspelers halen'

Arnesen ging tijdens zijn officiële voorstelling op een persconferentie samen met de nieuwe sportief directeur Michael Verschueren nog niet al te diep in op de transferplannen van Anderlecht. Hij wil eerst een analyse van de huidige spelerskern maken, zegt hij.

'De markt in januari is sowieso lastig want beperkt,' aldus Arnesen. 'We gaan met de nieuwe coach praten om te bekijken wat de prioriteiten zijn. Het heeft geen nut een speler binnen te halen die de coach niet wil gebruiken. Uiteraard zijn het Michael en ik die de beslissing nemen, maar communicatie met de coach is heel belangrijk'.

Arnesen vindt wel dat Anderlecht 'in deze situatie' spelers moet proberen te vinden die 'een impact hebben op het basiselftal. Dat is het belangrijkste.'

Scouting

De technisch directeur benadrukte dat hij veel belang hecht aan de scoutingcel. 'Dat wordt een van mijn prioriteiten de komende maanden.

'Als je een slechte speler binnenhaalt, kan je die beter maken. Maar je moet een goede speler heel goed maken. Daarom is het belangrijk dat we de juiste spelers binnenhalen.

Opleiden

'En dan bedoel ik niet alleen van twintig jaar, maar ook van acht of negen jaar. Anderlecht heeft veel spelers uit de jeugd zien komen. Kompany, Lukaku, vroeger Vercauteren: allemaal wereldspelers geworden. Daar heeft Anderlecht altijd een hele filosofie over gehad. Spelers opleiden is een van de onze steunpilaren en dat mogen we niet kwijtraken.'

Als technisch directeur van PSV wist Arnesen destijds de Braziliaan Ronaldo te strikken. 'De markt is heel anders nu. Toen PSV Ronaldo vastlegde, zaten wij en Inter achter hem aan en wij waren het snelst. Nu is de scouting van elke club zo gigantisch groot.

'Zoiets is veel moeilijker geworden, maar niet onmogelijk. Je moet altijd een goed verhaal hebben, een toekomstplan. Anderlecht kan het verhaal brengen van Kompany, van Lukaku... Zo moet je jezelf proberen te verkopen', aldus Arnesen.