Arnesen voorgesteld bij Anderlecht: 'Nieuwe trainer is prioriteit, alle opties open'

Op een persconferentie noemde Arnesen, geflankeerd door de nieuwe sportief directeur Michael Verschueren, het een hele eer om bij zijn ex-club Anderlecht aan de slag te kunnen gaan. Hij begon met de club en voorzitter Marc Coucke te bedanken voor het vertrouwen.

'Anderlecht is een absolute topclub in België en is altijd een grote club in Europa geweest', zei Arnesen. 'De resultaten zijn nu niet goed, maar het is historisch gezien een topclub en daar wil ik weer naartoe. Ik verheug me om te beginnen'.

Lees ook: waarom Arnesen voor Anderlecht kiest David Endt leerde Frank Arnesen kennen toen die als tiener bij Ajax belandde. Ook nu zijn het nog goede vrienden. Tegenover Sport/Voetbalmagazine gaf Endt toelichting bij de keuze voor Anderlecht.

Nieuwe trainer

De Deense ex-speler van paars-wit (1983-1985), die de overstap maakt van PSV Eindhoven, heeft meteen een belangrijk dossier op zijn bureau: het vinden van een nieuwe trainer. RSCA hoopte die samen met zijn nieuwe technisch directeur vandaag te kunnen voorstellen, maar dat is dus niet gelukt.

Arnesen: 'Dat is de eerste prioriteit nu en daar zijn we heel hard mee bezig. We doen ons uiterste best om dat zo snel mogelijk op te lossen.'

'Een andere prioriteit is de scouting, dat vind ik een heel belangrijk onderdeel. Het is belangrijk dat we de juiste spelers binnenhalen. En niet alleen van 20 jaar, maar ook van 8 of 9 jaar. Onze jeugdacademie is altijd top geweest en moet dat blijven'.

De voorbije weken circuleerden in de zoektocht naar een opvolger voor Hein Vanhaezebrouck heel wat namen, waaronder nadrukkelijk die van Philip Cocu. Volgens Arnesen is met de Nederlander, die de laan werd uitgestuurd door Fenerbahçe, echter nooit onderhandeld. 'Philip wil zijn batterijen opladen. We wisten al dat hij niet voor de zomer van Anderlecht kan zijn.'

Voorwaarden

Is de piste van een interim-trainer tot aan de zomer dan bespreekbaar? 'Alle opties zijn open,' aldus Arnesen. 'Het is niet zeker wanneer onze zoektocht afgerond zal zijn, maar we kunnen nog geen naam of termijn geven.'

Verschueren vulde aan dat Anderlecht kieskeurig is en bepaalde voorwaarden heeft. 'We gaan niet in zee met een trainer die niet wil werken met de jeugd. En ook de speelstijl is belangrijk. We willen geen coach die kick-en-rush-voetbal speelt.'

Gesprekken

Met huidig interimtrainer Karim Belhocine zat Arnesen nog niet rond de tafel. 'Ik heb nog niet met hem gesproken, en ook niet met de andere leden van de staf', verduidelijkte de Deen. 'Maar sowieso plannen we een goed gesprek.'

Op 7 januari vertrekt Anderlecht op winterstage naar het Spaanse Murcia. Ter plaatse wil Arnesen de tijd nemen om de spelerskern te leren kennen en door te lichten. 'Het zou niet professioneel zijn als ik nu al zou zeggen dat ik de spelers door en door ken. Op de stage zullen we 24 uur per dag samen zijn. Dat vormt een geweldige kans om dan die analyse te maken.'