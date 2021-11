De verdediger van Bologna komt in een uitgebreid interview met Sport/Voetbalmagazine terug op zijn ervaringen bij de Rode Duivels. Een voorsmaakje.

'Mooi dat ik alles van nabij kon beleven bij de Rode Duivels', vertelt Arthur Theate in het zonnige Bologna. 'Wat me wel ontzettend verbaasde, was de kritiek op onze prestaties in de buitenwereld. Ik denk dat we vooral fier moeten zijn op deze generatie. Had je mij vijftien jaar geleden als kind gezegd dat ik de Rode Duivels in een halve finale op het WK zou zien, of dat we in een andere halve finale van een toernooi aan de rust met 2-0 zouden leiden tegen de Franse wereldkampioen... Iedereen zou met beide handen hebben getekend. Ik snap totáál niet waarom mensen dezer dagen zo boos zijn. We vergeten te snel, vind ik.'

De Duivels wekten bij iedereen veel illusies. Als het dan niet lukt, krijg je zoiets.

Arthur Theate: 'Mijn pa en ik bellen elke dag. Wij hebben het donkere gat gekend, daarom dat ongeloof. Deze ploeg heeft nog geen trofee gewonnen, maar wel veel andere dingen. Ik had het er nog met Axel Witsel over. Als jongeren naar het buitenland kunnen, ook ik nu, is dat dankzij deze generatie. Als scouts de Belgische velden aflopen op zoek naar talent, is dat dankzij hen. Zij hebben stuk voor stuk het Belgisch voetbal en de internationale waardering ervoor naar een hoger niveau getild. Wat zij de voorbije tien jaar deden, is ongelooflijk. En dan toch kritiek...' (haalt de schouders op)

Het centrum in Tubeke, daar zit veel zweet in van hen allemaal, zei Toby Alderweireld deze zomer nog.

Theate: 'Helemaal correct! Wij moeten hen bedanken. Ik heb dat tegen Axel al gezegd. Deze generatie heeft het Belgisch voetbal op een ontzettend hoog niveau gebracht, veel hoger dan ooit tevoren. Ik negeer de successen in de vorige eeuw absoluut niet, zowel van de nationale ploeg als op clubniveau, maar vergeleken met nu is het voetbal totaal anders. Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn door de resultaten in de Nations League, maar ik aanvaard niet dat ze kritiek geven op deze spelers. Het kan ook bij hen een keer wat minder zijn, maar ik aanvaard niet dat men zegt: ze willen niet meer.'

Hoe verliep je integratie?

Theate: 'Uitstekend. Ik was verrast en ook weer niet. Voor elke jonge voetballer is dit een droom en dan hoop je, als je wordt geselecteerd voor de U21, dat je nog een stap verder kunt gaan. Je land kunnen vertegenwoordigen - zeker op dit moment - is misschien wel het mooiste dat me al is overkomen. Veertien, vijftien maanden geleden zat ik nog zonder club en trainde ik alleen. Vandaag drink ik koffie met Romelu. Of Eden. Het geen makkelijke weg geweest. Alles zit hier... (wijst naar zijn hoofd) Alles. Altijd sterk blijven, onder alle omstandigheden.'

