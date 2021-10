Arthur Theate is opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de Final Four van de Nations League. Dat maakte de Belgische voetbalbond woensdag bekend op Twitter. De 21-jarige verdediger van het Italiaanse Bologna vervangt Thorgan Hazard. De buitenspeler van Borussia Dortmund kon de voorbije dagen door een blessure niet trainen met de Duivels in Tubeke en reisde niet mee af naar Italië.

Theate stapte eind augustus van KV Oostende over naar Bologna. De U21-international moest aanvankelijk nog vrede nemen met een plaats op de bank maar startte wel in de laatste twee competitieduels, tegen Empoli (4-2 verlies) en Lazio (3-0 winst). Tegen de Romeinen was Theate afgelopen zondag goed voor een goal en een assist. Eerder trof hij ook al raak bij zijn debuut half september tegen Inter (6-1 verlies).

Theate trainde dinsdag al mee met de nationale ploeg in Tubeke, waar een laatste keer werd geoefend voor de afreis naar Turijn. De Rode Duivels spelen daar donderdag in de halve finale tegen Frankrijk. Zondag volgt dan nog de finale of de troosting tegen Spanje of Italië.

