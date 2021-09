De Brit Aaron Danks verlaat RSC Anderlecht na amper enkele maanden. De assistent-coach van Vincent Kompany kiest voor een avontuur bij Aston Villa.

Dat bevestigt paars-wit woensdag. 'RSC Anderlecht wil Aaron bedanken voor zijn inzet voor de club en wenst hem veel succes in de Premier League. Good luck Aaron', klinkt het in een korte mededeling.

Aaron Danks kwam in de zomer naar Anderlecht, waar hij de vervanger werd van Jonas De Roeck. Hij was daarvoor aan de slag als de assistent-coach van de beloften van het Engelse nationale team.

Lees ook:

RSC Anderlecht: steeds meer moeite om sporen van het fameuze 'proces' te zien

Dat bevestigt paars-wit woensdag. 'RSC Anderlecht wil Aaron bedanken voor zijn inzet voor de club en wenst hem veel succes in de Premier League. Good luck Aaron', klinkt het in een korte mededeling. Aaron Danks kwam in de zomer naar Anderlecht, waar hij de vervanger werd van Jonas De Roeck. Hij was daarvoor aan de slag als de assistent-coach van de beloften van het Engelse nationale team. Lees ook:RSC Anderlecht: steeds meer moeite om sporen van het fameuze 'proces' te zien