Jonas De Roeck, assistent van Vincent Kompany, verlaat RSC Anderlecht na afloop van de play-offs aan het einde van het seizoen. Dat heeft de Brusselse club zondag bevestigd.

De 41-jarige Antwerpenaar kwam in 2018 over van Sint-Truiden. Bij paars-wit evolueerde hij van beloftencoach tot T2.

'Jonas en de club hebben nu besloten hun positieve samenwerking na afloop van de play-offs niet te verlengen en nieuwe uitdagingen aan te gaan", klinkt het in een mededeling. "RSC Anderlecht wenst Jonas alle succes in zijn verdere carrière', klinkt het.

De 41-jarige Antwerpenaar kwam in 2018 over van Sint-Truiden. Bij paars-wit evolueerde hij van beloftencoach tot T2. 'Jonas en de club hebben nu besloten hun positieve samenwerking na afloop van de play-offs niet te verlengen en nieuwe uitdagingen aan te gaan", klinkt het in een mededeling. "RSC Anderlecht wenst Jonas alle succes in zijn verdere carrière', klinkt het.