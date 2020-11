Na vier speeldagen afwezigheid door een blessure en een coronabesmetting, maakt Aster Vranckx dit weekend zijn comeback bij KV Mechelen. Knack.be zocht hem op. Een voorsmaakje.

Eind september tegen STVV was hij nog dé grote man bij KV Mechelen. Aster Vranckx zorgde voor een makkelijke overwinning met twee doelpunten in het eigen AFAS stadion. De komende wedstrijden was er echter geen spoor meer van Aster Vranckx. Corona luidde het verdict.

Zondag mag hij opnieuw op het wedstrijdblad staan bij KV Mechelen in de belangrijke wedstrijd tegen Zulte Waregem. Tijd om zijn mooie statistieken van dit seizoen terug op te krikken. Vranckx heeft er dan ook al een sterk seizoensbegin opzitten, maar waar ligt zijn toekomst? 'De absolute top', zegt Vranckx.

Als je bij Mechelen vertrekt, ga je dan naar het buitenland gaan? Wolfsburg heeft deze zomer geïnformeerd.

Vranckx: 'Meerdere teams waren geïnteresseerd, maar de clubs vonden geen akkoord. Mij goed, ik wilde niet per se vertrekken. Ik kan nog veel leren bij Mechelen. Zal het zeker naar het buitenland zijn als ik hier ooit wegga? Geen idee. Je kunt onmogelijk voorspellen hoe een carrière loopt.'

Laat ik een ouderwetse vraag stellen. Een leven lang voor KV spelen, zoals spelers in vervlogen tijden deden: kan je het je voorstellen?

Vranckx: 'Eigenlijk heb ik dat nog nooit overwogen. Zo'n carrière lijkt me vandaag... (zoekt naar het juiste woord) ongewoon. Spelers komen en gaan. Ik heb zelf de ambitie om ooit hogerop te gaan, eerlijk gezegd.'

Als we het over je grote doelen hebben, waar praten we dan over? Wolfsburg, Tottenham of Real Madrid?

Vranckx: 'Eerder Real. Het zal niet voor morgen zijn, maar ooit wil ik een vaste waarde zijn bij een team als Real Madrid. Of dat realistisch is? Geen idee. Het is een droom, maar ik geloof erin. Mijn favoriete competities zijn de Bundesliga en de Premier League. Daar spelen ze mijn soort voetbal.'

Kan je op termijn de vervanger van Axel Witsel worden bij de Rode Duivels?

Vranckx: 'Dat mag ik niet over mezelf zeggen: het zou niet slim zijn, en ik wil me ook niet vergelijken met Witsel. Bovendien is hij eerder een controlerende middenvelder, terwijl ik graag in de box kom.'

KV Mechelen-speler Onur Kaya vergelijkt je dan weer met Arturo Vidal, de schoffelaar van Inter Milaan en de Chileense nationale ploeg.

Vranckx: 'Vidal is een bijter. Altijd kort op de actie en hevig in zijn interventies. Een tegenstander is nooit klaar met hem. Ik snap dat Onur gelijkenissen ziet, maar mij vallen vooral de verschillen op. Ik speel energiek, maar met beheersing. Zo fel als Vidal vlieg ik er niet in. En ik mis zijn hanenkam. (lacht)

'Wél een voorbeeld vind ik Casemiro van Real Madrid. Vooral dan hoe hij het spel leest. Nog voor er een probleem ontstaat, heeft hij het al opgelost. Hij anticipeert, en het ziet er nog sierlijk uit ook. Dat wil ik ook.'

Lees het volledige interview met het Mechelse goudhaantje in Knack van 18 november of in de plus-zone.

Eind september tegen STVV was hij nog dé grote man bij KV Mechelen. Aster Vranckx zorgde voor een makkelijke overwinning met twee doelpunten in het eigen AFAS stadion. De komende wedstrijden was er echter geen spoor meer van Aster Vranckx. Corona luidde het verdict. Zondag mag hij opnieuw op het wedstrijdblad staan bij KV Mechelen in de belangrijke wedstrijd tegen Zulte Waregem. Tijd om zijn mooie statistieken van dit seizoen terug op te krikken. Vranckx heeft er dan ook al een sterk seizoensbegin opzitten, maar waar ligt zijn toekomst? 'De absolute top', zegt Vranckx.Als je bij Mechelen vertrekt, ga je dan naar het buitenland gaan? Wolfsburg heeft deze zomer geïnformeerd.Vranckx: 'Meerdere teams waren geïnteresseerd, maar de clubs vonden geen akkoord. Mij goed, ik wilde niet per se vertrekken. Ik kan nog veel leren bij Mechelen. Zal het zeker naar het buitenland zijn als ik hier ooit wegga? Geen idee. Je kunt onmogelijk voorspellen hoe een carrière loopt.'Laat ik een ouderwetse vraag stellen. Een leven lang voor KV spelen, zoals spelers in vervlogen tijden deden: kan je het je voorstellen?Vranckx: 'Eigenlijk heb ik dat nog nooit overwogen. Zo'n carrière lijkt me vandaag... (zoekt naar het juiste woord) ongewoon. Spelers komen en gaan. Ik heb zelf de ambitie om ooit hogerop te gaan, eerlijk gezegd.'Als we het over je grote doelen hebben, waar praten we dan over? Wolfsburg, Tottenham of Real Madrid?Vranckx: 'Eerder Real. Het zal niet voor morgen zijn, maar ooit wil ik een vaste waarde zijn bij een team als Real Madrid. Of dat realistisch is? Geen idee. Het is een droom, maar ik geloof erin. Mijn favoriete competities zijn de Bundesliga en de Premier League. Daar spelen ze mijn soort voetbal.'Kan je op termijn de vervanger van Axel Witsel worden bij de Rode Duivels?Vranckx: 'Dat mag ik niet over mezelf zeggen: het zou niet slim zijn, en ik wil me ook niet vergelijken met Witsel. Bovendien is hij eerder een controlerende middenvelder, terwijl ik graag in de box kom.'KV Mechelen-speler Onur Kaya vergelijkt je dan weer met Arturo Vidal, de schoffelaar van Inter Milaan en de Chileense nationale ploeg.Vranckx: 'Vidal is een bijter. Altijd kort op de actie en hevig in zijn interventies. Een tegenstander is nooit klaar met hem. Ik snap dat Onur gelijkenissen ziet, maar mij vallen vooral de verschillen op. Ik speel energiek, maar met beheersing. Zo fel als Vidal vlieg ik er niet in. En ik mis zijn hanenkam. (lacht)'Wél een voorbeeld vind ik Casemiro van Real Madrid. Vooral dan hoe hij het spel leest. Nog voor er een probleem ontstaat, heeft hij het al opgelost. Hij anticipeert, en het ziet er nog sierlijk uit ook. Dat wil ik ook.'Lees het volledige interview met het Mechelse goudhaantje in Knack van 18 november of in de plus-zone.