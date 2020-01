Mbwana Samatta ruilt KRC Genk voor Aston Villa. Dat heeft de huidige nummer 18 uit de Premier League maandagavond laten weten. De 27-jarige Tanzaniaanse aanvaller ondertekent een contract voor 4,5 seizoenen.

Genk haalde Samatta in 2016 bij het Congolese TP Mazembe. In Limburg groeide hij uit tot sterkhouder en goalgetter.

Bij KRC was hij in 191 wedstrijden in totaal goed voor 76 treffers en twintig assists. Vorig seizoen had de Tanzaniaan met 23 doelpunten in de competitie een bijzonder groot aandeel in de Genkse titel. Dit seizoen zit hij aan in totaal tien stuks, waarbij drie doelpunten in de Champions League.

Aston Villa kan de doelpunten van Samatta prima gebruiken, want het levert nog vol strijd voor het behoud. Bij Villa voetbalt Björn Engels. Ook Wesley Moraes, ex-Club Brugge, is bij het team actief. De Braziliaanse spits ligt echter de rest van het seizoen in de lappenmand met een kruisbandblessure.

Samatta zal nu als allereerste Tanzaniaan ooit van de Premier League kunnen proeven, een competitie die in zijn thuisland erg populair is. 'Voor mij betekent dit heel veel', laat de spits optekenen. 'In Tanzania kijkt iedereen die van voetbal houdt altijd naar de Premier League. Weldra zullen ze een landgenoot bij Aston Villa zien, super. Ik kijk er geweldig naar uit, het wordt een grote stap in mijn loopbaan. Ikzelf volgde al van kindsbeen af de Premier League, en ook wedstrijden van Aston Villa. Ik genoot toen vooral van Gabriel Agbonlahor (met 86 doelpunten clubtopschutter aller tijden bij Aston Villa, nvdr).'

