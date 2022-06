In Leuven heeft de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdagmiddag na een beraad van twee uur een beslissing bereikt. Het voorstel van CEO Lorin Parys werd aangenomen: 16 ploegen spelen in het seizoen 2023-2024 in 1A, tot drie van hen kunnen, na het spelen van een nacompetitie, dalen. Eén onderdeel van het voorstel werd achterwege gelaten: de puntenhalvering in play-offs 1 en 2 blijft behouden.

In het gestemde format zullen de eerste zes ploegen van de reguliere competitie in een kampioenenplay-off spelen om de titel en vier van de vijf Europese tickets. De volgende zes ploegen, plaatsen 7 tot en met 12, spelen om het laatste Europese ticket. Play-downs tussen de laatste vier beslissen over degradatie: de laatste twee zakken meteen, de volgende speelt een barragematch tegen de derde van 1B.

In twee play-offs is er dus vanaf 2023-2024 een puntenhalvering. Dat kwam volgens Parys op duidelijke vraag van de clubs, hoewel op voorhand die halvering op de helling leek te staan: 'Ik zag in beide formules de sportieve waarde, maar het zijn de clubs die beslist hebben. Ze wilden daarmee Play-offs 1 en 2 voldoende spannend maken', legde Parys uit.

In 1B wordt er vanaf 2023-2024 met 16 ploegen gespeeld, met daarbij vier beloftenploegen. In maart 2023 volgt er een eerste evaluatie van de integratie van die beloftenploegen. Bovenaan 1B zullen de eerste twee in de stand rechtstreeks stijgen, de plaatsen 3-6 vechten in een heen-en-terug nacompetitie uit wie de barragewedstrijd mag spelen.

Onderaan 1B zullen elk jaar twee ploegen degraderen naar Eerste Nationale. De drempel om te kunnen stijgen naar de eerste klasse als die om een profclubs te worden, wordt dus lager: 'Bedoeling is dat er meer beweging mogelijk is rond 1B, waardoor ook het voetbal attractiever zal worden', redeneert Parys.

Het voorstel van Parys haalde het met een nipte meerderheid: 33 van de mogelijke 48 stemmen naar het 'pro'-kamp, 12 stemden tegen, 3 onthielden zich. Lorin Parys toonde zich desondanks blij met de beslissing: 'Dit is een format dat tot 2030 dienst zal kunnen doen.'

Op sportief vlak komen er nog enkele veranderingen. In de Beker van België verschuiven de verhoudingen: de veiligheid van topclubs in de 1/16e finales vervalt waardoor ze nu wel tegen mekaar zullen kunnen spelen. 'Het geeft de kleinere clubs een grotere kans om verder te geraken in de beker en een echt bekerverhaal te schrijven', aldus Parys.' Clubs die Europees spelen worden gespaard van 16e finales en sluiten pas aan in de 8e. Ten slotte zullen de halve finales in één wedstrijd uitgevochten worden.

