Nogal wat kleinere dorpen hebben een club in de nationale voetbalreeksen. Hoe doen die dat toch? Dit keer Avanti Stekene, de Oost-Vlaamse subtopper in derde afdeling VV A.

Vorig weekend verloren de Waaslanders met 5-2 van koploper KSV Oostkamp, wat volgens operationeel manager Marc Pieters niet helemaal objectief weergeeft hoe de verhoudingen in dat duel tussen beide ploegen lagen. 'Een half uur lang waren wij de betere ploeg en hebben we hen thuis zelfs met de rug tegen de muur geduwd', beweert de man die sinds zijn kinderen voor Avanti Stekene speelden, zo'n kleine dertig jaar geleden, van toeschouwer, helper in de kantine naar bestuurslid en verantwoordelijke voor de infrastructuur evolueerde. 'Alleen hadden we geen geluk en stond de paal een paar keer in de weg. En tegen Oostkamp zal er de komende weken en maanden weinig te doen zijn. Ik vermoed dat zij met twee vingers in de neus kampioen zullen spelen.'

Te krap

Avanti Stekene ontstond in 2013 door het samengaan van Stekene Sportief en VV Straatje Stekene. In een paar seizoenen tijd klommen de Waaslanders op van de Oost-Vlaamse tweede provinciale (2013/14) naar een vaste waarde in derde amateur. Sinds 2018 komt de ploeg met stamnummer 8552, die aantreedt in wit, geel en blauwe kleuren, uit in het nationale reeksen.

Aan ambitie geen gebrek, wanneer we Pieters horen. De dag dat we hem bellen, is hij aanwezig op het jeugdtoernooi met maar liefst 87 deelnemende teams. 'Wij zijn hot in het Waasland, want we spelen nu ook provinciaal', zegt hij. 'Op vier jaar tijd zagen we een verdubbeling van het aantal jeugdspelers, momenteel zitten we op een dikke driehonderd talenten. Het gaat allemaal snel op korte termijn en we zijn ervan overtuigd dat we op termijn nog een promotie moeten aankunnen. Maar qua accommodatie zitten we momenteel wat aan onze limiet, ook al kregen we van de gemeente twee jaar terug een nieuw kunstgrasveld, deden ze een investering van 1 miljoen euro en werden de andere terreinen opnieuw aangelegd. In totaal hebben we drie grasvelden en een synthetisch terrein, maar eentje wordt jaarlijks gebruikt voor het muziekfestival Crammerock in het eerste weekend van september. Dat is daardoor momenteel onbruikbaar en onbespeelbaar dus daarvoor moeten we naar een oplossing zoeken.'

Continuïteit

Groot-Stekene, waar ook Kemzeke en Klein-Sinaai deel van uitmaken, telt in totaal 18.000 inwoners. Terwijl SK Kemzeke ('een buitenbeentje', dixit Pieters) na het verdwijnen van het traditionele KVV Klauwaerts in 2017 herbegon door het jeugdbestuur en nu in derde provinciale uitkomt, is Avanti - dat een G-ploeg heeft - vooral een toonbeeld van stelselmatigheid. 'Hier worden nooit grote beloften gedaan', stelt Pieters, die ook graag meegeeft dat de thuisduels aan het Groene Puttestadion gemiddeld 100 tot 130 betalende toeschouwers oplevert. 'Maar we zijn een club die altijd correct is en zijn verplichtingen steeds nakomt. En alles gebeurt hier in een vriendschappelijke sfeer. Wij streven ook naar een A-kern met veel jongens uit onze gemeente of de streek. Mannen die hun opleiding genoten bij Hamme, Waasland-Beveren, Sint-Gillis-Waas of Sint-Niklaas proberen we terug te halen om ons te versterken. Daar hebben we nog een inhaalslag te maken; we hebben er nu op een totaal van 24 maar 3. Alleen stellen we wel vast dat Stekene, door zijn reputatie, almaar meer in trek geraakt: spelers bieden zichzelf aan. Maar er is hier weinig verloop. Bij drie vertrekkers komen er evenveel nieuwkomers. Let op, hier zitten nog gasten die meegroeiden vanuit tweede provinciale.'

Pieters verwijst naar een ander uniek gegeven binnen het huidige succesverhaal. 'Onze coach Rieno van Oost begint volgend seizoen aan zijn tiende jaar als sportief eindverantwoordelijke', klinkt het fier. 'Daarover bereikten we nu al een akkoord. We kenden in het verleden ook al mindere momenten, maar behielden telkens het vertrouwen in Rieno. Hij is gedreven en een bijzonder joviaal persoon die met de club en onze sportief manager Guy Mannens altijd meedenkt over de toekomst. Na al die tijd zitten we echt op dezelfde golflengte. Rieno krijgt inspraak, is begripvol en nuchter, waardoor hij weet dat Avanti Stekene zich nooit in wilde avonturen zal storten.'

frédéric vanheule

