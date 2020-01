Vanavond keert Felipe Avenatti met Standard terug naar KV Kortrijk, waar hij vorig seizoen na een moeilijke heenronde uiteindelijk nog vijftien keer scoorde. 'Ook bij Standard zal hij een belangrijke speler worden.'

Kristof D'haene leverde vorig seizoen bij KV Kortrijk de meeste assists voor Felipe Avenatti. "Hij is een stille gast met het hart op de juiste plaats van wie je op het veld meteen zijn kwaliteiten zag: echt goeie voeten, het vermogen om van kant te veranderen zonder te kijken en in de box megasterk met het hoofd", zegt de vaardige offensieve linksachter van KV Kortrijk.

"Ik denk dat het onder Glen De Boeck met hem een beetje is misgelopen omdat de tactiek anders was dan onder Yves Vanderhaeghe: hij mocht de ballen niet laag komen vragen. Vinnig zal hij wel nooit zijn, maar onder druk is hij nuttig omdat hij een bal kan bijhouden en de ploeg zo kan toelaten om op te schuiven."

Chemie

De chemie tussen D'haene en Avenatti was opvallend. 'We vonden elkaar veel omdat we op training afspraken maakten over waar, wanneer, op welke hoogte en met welke snelheid de centers moesten komen', aldus D'haene.

'Als de bal vanaf de flank juist komt, is hij met zijn gestalte heel moeilijk af te stoppen. Hij kaatst of maakt zich eerst vrij en legt de bal dan breed, loopt door en kopt hem binnen. Je zal niet snel een bal van hem afpakken. Hij is een profiel dat je niet veel tegenkomt: er zijn wel meer grote spitsen, maar niet met zulke goeie voeten.'

Vertrouwen

Bij Standard brak de Uruguayaanse spits nog niet door. 'Als hij genoeg vertrouwen krijgt, zal hij ook bij Standard een belangrijke speler worden', zegt D'haene. 'In het profvoetbal moet je haar op je tanden hebben, maar eens hij begint te scoren, zal het vertrouwen groeien en zullen ze er wel voelen dat ze hem nodig hebben."

