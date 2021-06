De Rode Duivels zijn vrijdag zonder Axel Witsel en Kevin De Bruyne naar Sint-Petersburg gereisd, waar ze zaterdag hun eerste EK-wedstrijd tegen Rusland afwerken. Hun forfait hing al een tijdje in de lucht, maar de bond bevestigde het bericht pas vrijdagmiddag op Twitter. Het duo zet hun herstel verder in Tubeke.

De Bruyne herstelt nog van breuken aan de neus en linkeroogkas die hij opliep in de Champions League-finale. Hij vervoegde de Belgische selectie maandag, maar trainde nog niet mee met de groep. Donderdag vertrouwde hij koning Filip bij diens bezoek aan het oefencentrum in Tubeke al toe dat hij hoopte in het tweede groepsduel, volgende week donderdag tegen Denemarken, te kunnen aantreden.

Witsel liep in januari een scheur in de achillespees op en revalideert sindsdien. Bondscoach Roberto Martinez gaf al aan te hopen Witsel in de derde groepswedstrijd, op 21 juni tegen Finland, speelminuten te kunnen gunnen.

