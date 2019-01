Axel Witsel en Thorgan Hazard: uitblinkers in de Bundesliga

Twee keer per jaar pakt het Duitse weekblad Kicker uit met een ranglijst van het Duitse voetbal. Over iedere positie wordt er op de redactie gedebatteerd over de beste spelers. Dat gebeurde ook nu weer en resulteert in zes ranglijsten. Opvallend is de prominente rol die daarbij is weggelegd voor Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Volgens de specialisten van Kicker is Witsel de beste defensieve middenvelder in de Bundesliga. Hij gaat Thiago, de Spanjaard van Bayern München, en zijn Deense ploegmaat Thomas Delaney vooraf. Over Witsel bestond er niet de minste discussie. Hij brengt karakter en rust in het spel van Borussia Dortmund, hij geeft het signaal om te pressen, bepaalt het ritme, verdeelt het spel en duikt in het strafschopgebied op. Witsel stond in alle competitiewedstrijden aan de aftrap, ofschoon Borussia over een brede kern beschikt.

Opmerkelijk is de eerste plaats van Thorgan Hazard in de categorie die ze bij Kicker offensieve flanken noemen. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach eindigt voor de 18-jarige Brit Jadon Sancho van Borussia Dortmund, de voor Fortuna Düsseldorf voetballende Dodi Lukebakio staat op de zevende plaats. De gedaanteverwisseling die Hazard dit seizoen onderging is frappant. Lang leek het hem in beslissende momenten aan overzicht en trefzekerheid te ontbreken. Dit seizoen werd Hazard geconcentreerder en efficiënter, onder trainer Dieter Hecking bloeide zijn talent helemaal open. Achter de naam van Hazard staan negen goals en zes assists, daarnaast was hij nog betrokken in de voorbereiding van vijftien andere doelpunten. Hazard, 25 jaar intussen, is een belangrijke schakel in het offensieve voetbal dat Borussia Mönchengladbach brengt. Hij verandert constant van vleugel, is voortdurend in beweging en scheurt met zijn snelheid en dribbelvaardigheid defensies helemaal open. Niet toevallig wil Borussia Dortmund financieel heel ver gaan om de veelzijdige middenvelder aan te trekken.

Borussia Dortmund bleek nadrukkelijk aanwezig in de ranglijsten van Kicker. De voor de club uit het Ruhrgebied uitkomende Zwitser Roman Bürki werd zonder discussie aangeduid als de beste doelman, Koen Casteels (VfL Wolfsburg) staat op de zesde plaats. De Japanner Makoto Hasebe, die bij Eintracht Frankfurt onder contract staat, werd de beste centrale verdediger, ofschoon hij intussen al 34 jaar is. Joshua Kimmich van Bayern München is de beste flankverdediger en de enige speler van de kampioen die op zijn positie bovenaan staat. En de Fransman Sébastien Haller van Eintracht Frankfurt werd uitgeroepen tot de beste aanvaller. Hij eindigt voor de Spanjaard Paco Alcácer van Borussia Dortmund en zijn Servische ploegmaat Luka Jovic. De Poolse prijsschutter van Bayern München, Robert Lewandowski, is pas vierde. Een teken van gewijzigde verhoudingen in de Bundesliga. Zo werd bij de beste doelmannen de naam van Manuel Neuer niet één keer genoemd.