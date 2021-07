Michel-Ange Balikwisha verlaat Standard en tekent voor vijf seizoenen bij Antwerp.

Dat heeft het stamnummer 1 zondag bevestigd. De Rouches lieten enkele dagen geleden al weten dat de 20-jarige aanvaller unilateraal zijn contract met de club wilde verbreken op basis van de wet van 1978. Standard en Antwerp vonden alsnog een akkoord.

Balikwisha is opgeleid bij Standard, waar hij in 2014 begon. Vorig seizoen brak hij door in de eerste ploeg van de Rouches. De flankaanvaller wilde deze zomer echter andere oorden opzoeken en indien nodig unilateraal een einde maken aan zijn contract. Zijn naam dook ook op bij Club Brugge, maar uiteindelijk trekt hij na een akkoord tussen beide clubs naar Antwerp.

'Discrete gesprekken'

'Standard en Antwerp hebben een akkoord bereikt over de definitieve overgang van de flankaanvaller Michel-Ange Balikwisha', klinkt het op de site van The Great Old. 'In het belang van het Belgisch voetbal hebben tussen beide clubs de afgelopen dagen discrete en constructieve gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een akkoord dat voldoet aan de eisen van alle betrokken partijen. RAFC wenst Standard Luik en de entourage van de speler uitdrukkelijk te bedanken om tot dit akkoord te komen.'

Balikwisha ondertekent een contract van vijf seizoenen op de Bosuil. Na zijn medische testen zal hij het team vergezellen op stage in Nederland.

Dat heeft het stamnummer 1 zondag bevestigd. De Rouches lieten enkele dagen geleden al weten dat de 20-jarige aanvaller unilateraal zijn contract met de club wilde verbreken op basis van de wet van 1978. Standard en Antwerp vonden alsnog een akkoord.Balikwisha is opgeleid bij Standard, waar hij in 2014 begon. Vorig seizoen brak hij door in de eerste ploeg van de Rouches. De flankaanvaller wilde deze zomer echter andere oorden opzoeken en indien nodig unilateraal een einde maken aan zijn contract. Zijn naam dook ook op bij Club Brugge, maar uiteindelijk trekt hij na een akkoord tussen beide clubs naar Antwerp.'Standard en Antwerp hebben een akkoord bereikt over de definitieve overgang van de flankaanvaller Michel-Ange Balikwisha', klinkt het op de site van The Great Old. 'In het belang van het Belgisch voetbal hebben tussen beide clubs de afgelopen dagen discrete en constructieve gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een akkoord dat voldoet aan de eisen van alle betrokken partijen. RAFC wenst Standard Luik en de entourage van de speler uitdrukkelijk te bedanken om tot dit akkoord te komen.' Balikwisha ondertekent een contract van vijf seizoenen op de Bosuil. Na zijn medische testen zal hij het team vergezellen op stage in Nederland.