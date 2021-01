Met de komst van Christian Brüls en Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo worden de plaatsen duur voorin. Daarom zoekt STVV de komende dagen een club waar youngster Nelson Balongo minuten kan maken.

Sinds de aanstelling van Peter Maes begin december onderging de spelersgroep een kleine metamorfose. Ilombe Mboyo en Christian Brüls kwamen de ploeg versterken. Santiago Colombatto werd uitgeleend aan het Mexicaanse Club León FC en ook de Koreaan Lee Seung-woo staat op het punt te vertrekken richting buitenland.

STVV wil de komende weken zijn kern nog verder afslanken en Nelson Balongo is een van de spelers voor wie een oplossing gezocht wordt. De 21-jarige aanvaller scoorde dit seizoen een keer tegen Anderlecht, maar kon zowel onder Kevin Muscat als Peter Maes geen basisplaats afdwingen.

In het begin van het seizoen zouden de Limburgers een bod van Saint-Etienne geweigerd hebben, maar door de komst van Mboyo is het bestuur deze keer wel bereid om mee te werken aan een oplossing. Aangezien ze op Stayen nog geloven in het potentieel van Balongo zou het enkel om een uitleenbeurt gaan tot het einde van het seizoen. MVV en een niet nader genoemde Franse club informeerden al naar de overnamevoorwaarden van de spits.

