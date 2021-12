De Pro League moet meer inspanningen doen om de sancties die vandaag bestaan tegen de racistische uitlatingen van sommige supporters tijdens voetbalwedstrijden effectief te gebruiken. Dat zei Vlaams minister van Samenleven Bart Somers woensdag in De Ochtend op Radio 1.

De minister zat dinsdagavond samen met de Pro League en maakte daar verschillende afspraken.

Dit weekend werd de competitietopper tussen Club Brugge en Anderlecht ontsierd door racistische opmerkingen van enkele Brugge-supporters richting de staf van Anderlecht. Er volgde meteen een golf van verontwaardiging en kritiek, ook uit politieke hoek.

Vlaams minister Somers (Open VLD) zat dinsdagavond samen met de Pro League over een en ander en maakte verschillende afspraken, zegt hij woensdag in De Ochtend. 'De sancties die vandaag mogelijk zijn, moeten meer gebruikt worder. De Pro League moet daarvoor meer inspanningen leveren', aldus Somers.

Er bestaat al langer een project, dat mee gefinancierd wordt vanuit Vlaanderen, dat racisme in het Belgisch voetbal moet helpen aanpakken. Naast een stadionverbod kunnen supporters die inbreuken plegen op bepalingen rond racisme en discriminatie worden doorverwezen naar een specifiek vormingstraject bij Kazerne Dossin. Het project ging van start in oktober en tot nu toe hebben al een 9-tal mensen zo'n traject bij Dossin gevolgd, zegt de minister.

Bart Somers (Open VLD) op 25 november 2021. © Belga

Kazerne Dossin

Een tweede afspraak die we gemaakt hebben, is dat die sancties die genomen worden, meer in beeld mogen komen, zegt minister Somers. 'Daarnaast moet het traject in de Kazerne Dossin meer gebruikt worden.'

'Ik voel dat de bereidheid er is, maar er is nog heel veel pleinvrees. Ik heb getracht hen te overtuigen dat ze die schroom moeten laten vallen. Ik ben er van overtuigd dat wanneer twee keer een voetbalmatch wordt stilgelegd als er racistische uitlatingen zijn, dat impact zal hebben.'

De minister wijst er tot slot op dat een voetbalclub de mogelijkheid heeft om de identiteit van de club 'actief te verbinden met een positieve houding tegenover diversiteit'. Dat heeft bij buitenlandse clubs zijn effectiviteit al bewezen, aldus nog minister Bart Somers.

