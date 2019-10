Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft in een interview met Le Monde verteld dat de Beneliga, een competitie met Belgische en Nederlandse club, binnen de drie jaar begint.

Naar aanleiding van het Champions Leagueduel tussen Club Brugge en PSG heeft Bart Verhaeghe een interview gegeven aan de Franse krant Le Monde. Daarin spreekt Bart Verhaeghe positief over de vorming van een Beneliga, een competitie met de beste Belgische en Nederlandse clubs: 'We zijn aan het onderhandelen met Nederland om een competitie te organiseren die de kloof met de 'big five' (de vijf grote competities, nvdr.) kan dichten. Die zou dan zo'n 28 miljoen mensen moeten bereiken wat een veel grotere markt is dan de huidige Belgische.'

Er is al lang sprake dat er ooit een Beneliga zou komen, maar volgens Verhaeghe zou dat wel eens heel snel kunnen gaan: 'Deze week hebben we nog een ontmoeting gepland. Het kan dus echt snel gaan. Als het volgend seizoen niet gebeurt, dan wel zeker een van de twee daarna.' Verhaeghe legde ook al meteen uit hoe de competitie er zou gaan uitzien: 'De Beneliga zal bestaan uit 18 clubs, waarvan de helft Belgische.' De onderhandelingen lijken dus al in een ver stadium te zitten.