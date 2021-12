In een openhartig interview met de Krant van West-Vlaanderen heeft de voorzitter van Club Brugge het over de toekomst van blauw-zwart en van het Belgisch voetbal.

Door Paul Cobbaert

Veel supporters zijn bang dat u Club op een dag zal verkopen aan buitenlanders. Wat kan u hen zeggen?

Verhaeghe: "Vooral dat Club altijd Club zal blijven. Je kan het DNA van Club Brugge niet veranderen. No sweat, no glory is de perfecte omschrijving daarvan. Of ook: bluvn goan. Wie dat verloochent, zal niet succesvol zijn."

Maar is het denkbaar dat Club overgenomen wordt door buitenlanders?

Verhaeghe: (blaast) "Dat kan ik niet zeggen. Voetbal is een internationale business geworden. Ik hoop ook dat Club voor altijd in Belgische handen kan blijven. We hopen dat allemaal. Maar dan zal de overheid het voetbal au sérieux moeten nemen. Dat is vandaag niet het geval. We krijgen vooral de boodschap dat het voetbal zwaarder belast moet worden."

Perceptie en feiten

Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat profvoetballers meer sociale zekerheid betalen.

Verhaeghe: (onverstoord) "Ik hoor echter nooit zeggen welk maatschappelijk belang voetbal heeft. Het is meer dan een balletje trappen, hé. (op dreef) De impact op de samenleving is gigantisch. Het is zo'n belangrijke uitlaatklep voor mensen. Het wordt niet toevallig dé contentvuller voor de media voor de komende tien jaar."

"Wij bieden werk aan 170 medewerkers, we hebben onze jeugdwerking, we nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Kijk naar onze Foundation (die goede doelen steunt, nvdr). De politiek vergeet bovendien dat wij in coronatijden iedereen aan boord hebben gehouden, zonder extra steun te vragen."

"We hebben in 2020, in volle crisis dus, meer dan tien miljoen euro belastingen betaald. We leveren dus zéker onze bijdrage. Helaas is het debat op perceptie gebaseerd, en niet op feiten."

U doelt op het beeld dat de poetsvrouw meer RSZ betaalt dan doelman Simon Mignolet. Is dat niet zo?

Verhaeghe: (stellig) "Dat is een karikatuur. Mignolet betaalt meer belastingen dan de doorsnee Vlaming en zal dat heel zijn leven blijven doen. (denkt na) Veel sectoren krijgen een speciaal belastingregime omdat ze anders niet competitief kunnen zijn in een internationale context. Het voetbal is een van die sectoren. Dat heeft ons toegelaten om de nummer één van de wereld te worden. (feller) Men zou daar fier op moeten zijn. Maar wat wil men nu doen? De sector ten grave dragen?"

Is dat niet overdreven? Zou dat echt de doodsteek zijn van het voetbal?

Verhaeghe: "Absoluut. Als de RSZ-bijdragen stijgen, worden we minder concurrentieel. Dan kunnen we geen Mignolet meer halen. Dat zijn nu eenmaal de feiten. We zitten vandaag in de middenmoot van wat in Europa gangbare tarieven zijn voor voetballers."

"Weet u wat ook vergeten wordt in het debat? De torenhoge belastingdruk in dit land, gekoppeld aan de inefficiëntie van de overheid. Er is geen enkel land waar burgers zoveel moeten afdragen aan de staat."

U moet Vandenbroucke en zijn kompanen hier eens uitnodigen.

Verhaeghe: (grijnst) "Ik vraag één iets aan de politiek: bezint voor ge begint. Laat voor één keer alle emoties achterwege en baseer u op feiten en cijfers. En luister naar de sector."

Lees het volledige interview in de Krant van West-Vlaanderen.

