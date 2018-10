Bart Verhaeghe tegen VTM Nieuws: 'Pro League is vragende partij voor wettelijk kader rond makelaars'

'Het is heel vreemd dat makelaars betaald worden door de tegenpartij. Ze verdedigen een speler en worden betaald door een club. Dat is wettelijk zo geregeld. We hebben al heel vaak aan de politiek initiatief gevraagd om die wetgeving te wijzigen. Er liggen heel veel goede plannen klaar in het Belgische voetbal. We hebben nu ook een nieuwe CEO in de Belgische voetbalbond en ik heb er alle vertrouwen in dat hij met volle kracht vooruit die plannen wil aanvatten. De zin en de wil zijn er, we moeten dit momentum aangrijpen.'