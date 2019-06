Columnist en co-auteur van 'Het EK', het boek over de geschiedenis van het EK.

Binnen de Pro League gaan te veel leden liever met z'n allen ten onder dan te anticiperen op de ontwikkelingen in voetballand, schrijf François Colin.

De Europese voetbalwereld zal er over vijf jaar heel anders uitzien. Een aantal topclubs, met Juventus, Barcelona en Real Madrid op kop, willen een Europese Superliga opstarten om een gelijker speelveld met de Engelse clubs te creëren. 'De NFL (het American football) is een beter model dan de Premier League', zei voorzitter Andrea Agnelli vorige week op een vergadering van de European Club Association (ECA) op het eiland Malta. 'Het is een gesloten competitie met alle jaren een andere winnaar en franchises (clubs) die allemaal floreren.'

