Club Brugge mag het nieuwe stadion bouwen op de eigen site. Onze clubwatcher Peter t'Kint beantwoordt drie vragen over de plotse ommekeer in het dossier.

Waarom komt Club Brugge nu pas op de proppen met de huidige site?

Peter t'Kint: 'Ik denk niet dat ze nu pas op het idee kwamen om de eigen site te hergebruiken. Club zocht de laatste jaren vooral naar een nieuwe site, dat is waar, want het zag het niet zitten om zijn eigen stadion te verbouwen. Groen wou dat bijvoorbeeld, maar hoe los je dat op met een ploeg die om de twee weken voor 30.00 toeschouwers speelt? Andere ploegen hebben hooguit 15.000 man, dus dan is het wat eenvoudiger om een deel van het stadion te verbouwen.

'En vertrekken uit het Jan Breydel was ook geen optie, want waar moesten ze dan naartoe? Anderlecht kon naar de Heizel en in het buitenland kon Tottenham bijvoorbeeld tijdens de bouw van het nieuwe stadion op de plaats van het oude terecht op Wembley. Beide stadions hadden genoeg ruimte en waren vrij. Voor Club ligt dat dus heel wat moeilijker.

'Het is nu wel de vraag hoe ze gaan bouwen op de oefenvelden rond het stadion. De oefenterreinen worden al verplaatst naar de site op de Blankenbergsesteenweg, maar je moet die werf dan ook nog gaan afsluiten bij Olympia zelf . Echt eenvoudig zal de hele operatie niet worden.'

Wat bracht de doorbraak om dan toch te kiezen voor de eigen site en die verbouwing te kiezen?

'Het jaartal 2024, dat bracht de doorbraak. Bart Verhaeghe zit al sinds 2012 met die deadline in zijn hoofd. Dan moet Club echt een topclub zijn met een stadion dat topclubwaardig is. Dat is ondertussen de periode geworden wanneer de nieuwe Europese competities met Champions League, Europa League en de Europa Conference League zullen veranderen. Club wil dan kunnen meedoen voor de beste plaatsen in die competities.

'Ook de andere ploegen zijn trouwens bezig met dat jaartal 2024? Antwerp is ondertussen bezig aan verbouwingen en koos bewust niet voor een nieuwe site omdat dat te lang zou duren, Charleroi wil tegen dan een nieuw stadion en ook Genk is bezig met die deadline.

'Bovendien is de huidige site in alle opzichten veel eenvoudiger voor Club. Op het project langs de Blankenbergsesteenweg was het nog jaren wachten eer dat werd goedgekeurd. 2024 zou zeker niet gehaald worden en Verhaeghe zat toch wel met het mes op de keel voor die deadline. Rond Jan Breydel hebben ze die rondslomp niet, want er wordt al gevoetbald en niemand zal er nog klachten over hebben. Die site werkt gewoon en nu kan Verhaeghe eindelijk komaf maken met die lange lijdensweg die de club al sinds 2007 leed om een nieuw stadion te kunnen bouwen.'

Wat moet er dan met Cercle gebeuren? Zij krijgen wel die grond langs de Blankenbergsesteenweg, maar bleken niet op de hoogte gebracht te zijn.

'Club wil sowieso een eigen stadion en daar heeft Cercle geen plaats in. Natuurlijk hebben ze wel altijd gezegd ook voor Cercle te zullen zorgen, maar daar zit geen tijdsdruk achter. Ok, tegen 2024 wel, maar voor Cercle iets vinden is makkelijker dan voor Club, want het is allemaal veel kleiner. Misschien dat de Blankenbergsesteenweg voor de Vereniging wel zal lukken, omdat het daar allemaal KMO-gronden zijn en groen-zwart niet al te groot is.

'De supporters zijn vandaar bijvoorbeeld, er is minder overlast en minder verkeer want Cercle heeft niet over heel Vlaanderen supporters zoals de grote broer. Het is dus allemaal waarschijnlijk wel makkelijker te regelen.

'En als het niet lukt tegen 2024, kunnen ze misschien nog een tijdje het nieuwe stadion van Club huren voor een klein prijsje. Dat is ook iets dat het stadsbestuur kan afdwingen.'

