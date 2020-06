Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft bevestigd dat de competitiewedstrijd van de 23e speeldag in de Proximus League tussen Virton en Beerschot opnieuw afgewerkt moet worden. Het beroep van Virton tegen de nietigverklaring, zoals eerder bepaald door de disciplinaire instanties van de Belgische voetbalbond, haalde dus niets uit.

Het competitieduel Virton-Beerschot (1-0) van de 23e speeldag in 1B werd op 21 februari na een klacht van de Antwerpse club nietig verklaard wegens een scheidsrechterlijke dwaling. In de 75ste minuut van die match nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap, terwijl ref Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de 1-0 zege te bezorgen.

'Inbreuk op spelregels'

In eerste instantie werd de eis van Beerschot om de match nietig te verklaren van tafel geveegd door het Bureau Arbitrage, maar in beroep kreeg Beerschot wel gelijk. De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde dat Denil een inbreuk beging op de toepassing van de spelregels. Op het moment dat Lecomte de bal voorgeeft, is de Nederlandse ref immers met vanishing spray in de hand de reglementaire afstand aan het afbakenen. In dat geval moet Lecomte wachten op een signaal van Denil alvorens het spel te hernemen.

Bovendien, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep, had die scheidsrechterlijke dwaling duidelijk een invloed op de gang van het spel, omdat de spelers in de war waren. De match moest op 2 maart opnieuw gespeeld worden.

