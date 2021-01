Club Brugge komt steviger aan de leiding in de Jupiler Pro League na een 1-2 overwinning tegen STVV op de vooruitgeschoven 30e speeldag in 1A. Club Brugge domineerde de eerste helft met onder andere een doelpunt van nieuwkomer Bas Dost.

Op het kunstveld van Sint-Truiden gaf coach Philippe Clement meteen een basisplaats aan Bas Dost. De Nederlandse goaltjesdief kwam tijdens de wintermercato over van Frankfurt. Dost bedankte zijn trainer meteen met een doelpunt, op voorzet van Charles De Ketelaere (12.). De lange spits was dadelijk zeer aanwezig bij zijn debuut, maar mocht wel in de kleedkamer blijven rusten na de eerste helft. Toen had zijn landgenoot Noa Lang de score al verdubbeld na een knappe dribbel van Diatta (35.).

Ander STVV

STVV-trainer Peter Maes leek wel met ander team op het veld te komen in de tweede helft. STVV zette veel meer druk op de Bruggelingen, die daarmee geen raad wisten. In de 55e minuut leidde dit tot een doelpunt van de Angolees Jonathan Buatu. Vijf minuten later leek de Haïtiaan Nazon op weg naar de gelijkmaker, maar zijn schot strandde op de paal. Doelman Mignolet verslikte zich vervolgens bijna in een dribbel, gelukkig zonder vervolg. Club Brugge verving onder andere Lang voor middenvelder Balanta, om meer stabiliteit op het middenveld te krijgen. Bij STVV maakte Mboyo, overgekomen van Kortrijk, zijn debuut. In de 85e minuut kreeg Nazon rood na een incident met Kossounou.

In de rangschikking heeft Club Brugge (42 ptn) nu 4 punten meer dan Racing Genk. STVV staat vijftiende met 20 punten.

Op het kunstveld van Sint-Truiden gaf coach Philippe Clement meteen een basisplaats aan Bas Dost. De Nederlandse goaltjesdief kwam tijdens de wintermercato over van Frankfurt. Dost bedankte zijn trainer meteen met een doelpunt, op voorzet van Charles De Ketelaere (12.). De lange spits was dadelijk zeer aanwezig bij zijn debuut, maar mocht wel in de kleedkamer blijven rusten na de eerste helft. Toen had zijn landgenoot Noa Lang de score al verdubbeld na een knappe dribbel van Diatta (35.).STVV-trainer Peter Maes leek wel met ander team op het veld te komen in de tweede helft. STVV zette veel meer druk op de Bruggelingen, die daarmee geen raad wisten. In de 55e minuut leidde dit tot een doelpunt van de Angolees Jonathan Buatu. Vijf minuten later leek de Haïtiaan Nazon op weg naar de gelijkmaker, maar zijn schot strandde op de paal. Doelman Mignolet verslikte zich vervolgens bijna in een dribbel, gelukkig zonder vervolg. Club Brugge verving onder andere Lang voor middenvelder Balanta, om meer stabiliteit op het middenveld te krijgen. Bij STVV maakte Mboyo, overgekomen van Kortrijk, zijn debuut. In de 85e minuut kreeg Nazon rood na een incident met Kossounou. In de rangschikking heeft Club Brugge (42 ptn) nu 4 punten meer dan Racing Genk. STVV staat vijftiende met 20 punten.