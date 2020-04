Het BAS moet voor 10 mei oordelen over de licentiedossiers van een aantal profclubs, maar ook over de stopzetting van de competities op amateurniveau. Dertien clubs gingen hiertegen in beroep.

Op het veld wordt er voorlopig niet meer gespeeld en zijn scheidsrechters tijdelijk werkloos, maar naast het veld hebben de arbiters die voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) werken, hun handen vol. Met direct die nuance: de arbiter op het veld is uiteraard niet dezelfde als die ernaast. Arbiters bij het BAS zijn in hoofdzaak juristen, al zijn er ook met een economische achtergrond. Zeven profclubs (Standard, RE Mouscron, KV Oostende, Lokeren, Roeselare, Lommel en Virton) kunnen voor het BAS alsnog in beroep een licentie krijgen. Die procedure loopt als volgt: uit een lange lijst met arbiters kiezen zij er eentje. De KBVB, in deze materie bevoegd (dat is voor alle duidelijkheid niet de Pro League), kiest zelf ook een arbiter en die twee samen kiezen een derde arbiter, die acteert als voorzitter. Omdat dit een complexe financiële materie is, wordt er nog een vierde persoon aan toegevoegd, een expert boekhouden/bedrijfsrevisie. Die moet duidelijkheid verschaffen bij het lezen van balansen en cijfers. De drie arbiters analyseren het hele dossier (niet alleen het rapport van de licentiecommissie) en geven - in dit geval voor 10 mei - hun verdict bij gewone meerderheid. Ook voor alle duidelijkheid: dat partijen een arbiter aanduiden, betekent niet dat die arbiter de advocaat is van die partij. Vóór een arbiter aan zijn zaak mag beginnen, moet hij een verklaring van onafhankelijkheid tekenen. Is er op een of ander moment discussie tussen de arbiters, bijvoorbeeld over de voorzitter, dan hakt de Franstalige ondervoorzitter van het BAS, Frédéric Carpentier, de knoop door. BAS-voorzitter Herman Verbist bleek in het verleden via zijn advocatenbureau betrokken partij te zijn geweest, terwijl de Vlaamse ondervoorzitter Guido De Croock met zijn verleden in het voetbal als arbiter niet bevoegd is in voetbalzaken. Tot 2014 had tegen een licentieweigering in beroep gaan bij het BAS relatief weinig zin. Er mochten toch geen nieuwe stukken meer worden toegevoegd aan het dossier. RE Mouscron spande hiertegen een rechtszaak aan en kreeg gelijk. Sindsdien mogen wél nieuwe stukken worden toegevoegd, tot de laatste dag van de maand voor behandeling. In concreto: als de licentiecommissie in eerste aanleg Standard een licentie weigert omdat het vragen heeft bij de solvabiliteit van de immoconstructie achter de verkoop van het stadion en ze behandelt de zaak begin mei, kunnen de Rouches voor het BAS die financiële duidelijkheid nu harder staven met stukken of attesten tot 30 april. En is een licentie wél mogelijk. Stelt de KBVB telkens dezelfde arbiter aan? Neen, en dat is nog een lacune. Idealiter zou één kamer mét dezelfde KBVB-arbiter voor meer eenvormigheid in de besluitvorming kunnen zorgen. Vorig jaar werd Union in een dossier in de Franstalige kamer anders behandeld dan een Vlaamse club in een Nederlandstalige kamer. Alles in handen geven van één KBVB-arbiter is qua workload overigens ook onbegonnen werk, het licentiedossier van Standard alleen bevat 7512 pagina's. Nog dit: het BAS heeft ook werk op amateurniveau. Daar zijn licenties tot in derde amateur, en er wordt over nagedacht om het systeem ook door te trekken naar eerste provinciale. Overigens zijn 13 clubs het niet eens met het stopzetten van de competitie. Zij verenigden zich en trokken naar het BAS.