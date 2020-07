BAS geeft Waasland-Beveren gelijk en vernietigt beslissingen Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei. Dat bevestigt de club woensdagavond.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de klacht van Waasland-Beveren woensdag als gegrond verklaard. Dat bevestigt Martijn De Jonghe, woordvoerder van de Wase club, aan persagentschap Belga. De beslissingen genomen door de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei worden vernietigd.

Op 15 mei werd beslist om het 1A-klassement van het seizoen 2019-2020 als volledig te beschouwen na 29 speeldagen. Club Brugge mocht zich officieel kampioen noemen. Hoewel Waasland-Beveren zich theoretisch op de slotspeeldag nog kon redden, werd de club naar 1B gestuurd. Er was hoop op een format met 18 ploegen, waardoor Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot naar 1A zouden mogen, maar dat voorstel werd niet ter stemming voorgelegd. Er werd beslist om de gekende formule aan te houden, zij het met verkorte play-offs.

Waasland-Beveren voelde zich tekortgedaan en kondigde meteen aan de verplichte degradatie niet te aanvaarden. De beslissingen waren volgens de Waaslanders onreglementair en ook de procedures verliepen niet volgens het boekje, klonk het op de Freethiel.

Een eerste klacht bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) bleef zonder gevolg. Het Mededingingscollege vond de beslissingen genomen op 15 mei niet buiten proportie in het licht van de coronacrisis, en zelfs het dichtst aanleunend op de sportieve logica en het bondsreglement. Door de uitspraak van de BMA leek de degradatie een feit. Dinsdag nog werd het format met zestien teams bevestigd, hoewel er een voorstel op tafel lag om alsnog met achttien teams voort te gaan in 1A.

Maar het BAS maakte woensdag, enkele uren na de kalendervoorstelling, de chaos alsnog compleet door de klacht van Waasland-Beveren bij het BAS gegrond te verklaren. De beslissingen genomen op 15 mei worden daardoor vernietigd, aldus de Wase club.

Crisisvergadering

De Pro League belegt donderdagnamiddag (14.30 uur) een crisisvergadering om zich over het vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de gevolgen ervan te buigen. Dat zegt woordvoerder Stijn Van Bever.

'De Pro League neemt kennis van de uitspraak van het BAS. Er wordt geen commentaar geleverd tot na de Raad van Bestuur', klinkt het verder in een communiqué. Het BAS verklaarde woensdag de beslissingen genomen op 15 mei, waaronder de degradatie van Waasland-Beveren en de titel voor Club Brugge, nietig. Het BAS vindt niet per se dat de Wase club in 1A moet blijven, maar wel dat er een nieuwe Algemene Vergadering moet komen om over de kwestie te oordelen en te stemmen.

Op 15 mei werd beslist door de algemene vergadering om na 29 speeldagen de eindstand op te maken en er sportieve gevolgen aan te koppelen, waardoor Waasland-Beveren naar 1B werd verwezen, Club Brugge kampioen werd en de Europese tickets uitgedeeld konden worden. Ook werd beslist om het competitieformat te behouden, zij het met verkorte play-offs voor een seizoen.

In 1B gingen de periodetitels op de schop. De bekerfinale en de return van de 1B-finale moesten nog afgewerkt worden in augustus voor de start van de nieuwe competitie. Tot slot werd een compensatieregeling goedgekeurd.

Al deze beslissingen zijn door het BAS nietig verklaard. Vermoedelijk zal de Pro League donderdag een datum aankondigen voor een nieuw algemene vergadering.

Schijn van discriminatie

'De Pro League heeft duidelijk voor haar woord gesproken', reageert Tom Rombouts, advocaat van Waasland-Beveren. Volgens hem kunnen de Waaslanders niet langer degraderen.

Het BAS velde zijn oordeel in een gemotiveerd document van 117 pagina's. Daaruit moet blijken dat de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen onredelijk is, aldus meester Rombouts. 'Voor de duidelijkheid: de degradatie van Waasland-Beveren werd vernietigd, niet alle beslissingen van toen.'

Dat 1B wel kan afgewerkt kan worden, maar 1A niet wordt onvoldoende gestaafd door de Pro League en is een belangrijke reden voor de nietigverklaring. 'Het oordeel is dat er door de Pro League geen verantwoording, laat staan een redelijke verantwoording, werd gegeven voor het verschil in behandeling tussen 1A en 1B. De competitie in 1A werd stopgezet en Waasland-Beveren werd als degradant aangeduid, terwijl 1B niet werd stopgezet om de terugwedstrijd van de promotiefinale te laten spelen.'

'Dat element is heel belangrijk, want dat betekent dat de Pro League deze beslissing niet meer kan nemen. Want anders is dat opnieuw een onredelijke beslissing. Men kan niet zeggen: we spelen de promotiefinale, maar Waasland-Beveren degradeert', aldus Rombouts, die stelt dat een degradatie daardoor niet meer mogelijk is voor Waasland-Beveren. 'Ik zie nu maar twee opties. Ofwel een competitie met 18 ploegen, ofwel een 1A met 16, inclusief Waasland-Beveren.'

'Het BAS stelt namelijk dat het zeker niet uitgesloten was dat Waasland-Beveren zich nog sportief had kunnen redden', gaat de clubadvocaat voort. 'Het BAS verwijst hier zelfs voor naar de laatste speeldag van twee seizoen geleden (toen KV Mechelen de degradatiestrijd verloor van Eupen op doelsaldo, nvdr.). Feitelijk zegt het BAS dus hetzelfde als wat ook door de Belgische Mededingingsautoriteit werd gesteld, namelijk dat er in deze beslissing een schijn van discriminatie schuilgaat. Het BAS verwijst ook naar de uitspraken in Nederland en Frankrijk die volgens hen wel coherent werden genomen.'

Dat de Pro League woensdag de kalender voorstelde voor komend seizoen, terwijl er nog procedures hangende waren, vindt men op de Freethiel onbegrijpelijk. 'Waasland-Beveren was daar als enige club niet op uitgenodigd. Het is duidelijk dat de Pro League voor haar beurt heeft gesproken en te snel is willen gaan met haar beslissingen van de voorbije dagen', aldus meester Rombouts. 'Namens de club stelde onze vertegenwoordiger dinsdag voor om de algemene vergadering uit te stellen tot na de beslissing van het BAS, maar hier wilde de Pro League niet van weten.'

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de klacht van Waasland-Beveren woensdag als gegrond verklaard. Dat bevestigt Martijn De Jonghe, woordvoerder van de Wase club, aan persagentschap Belga. De beslissingen genomen door de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei worden vernietigd.Op 15 mei werd beslist om het 1A-klassement van het seizoen 2019-2020 als volledig te beschouwen na 29 speeldagen. Club Brugge mocht zich officieel kampioen noemen. Hoewel Waasland-Beveren zich theoretisch op de slotspeeldag nog kon redden, werd de club naar 1B gestuurd. Er was hoop op een format met 18 ploegen, waardoor Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot naar 1A zouden mogen, maar dat voorstel werd niet ter stemming voorgelegd. Er werd beslist om de gekende formule aan te houden, zij het met verkorte play-offs. Waasland-Beveren voelde zich tekortgedaan en kondigde meteen aan de verplichte degradatie niet te aanvaarden. De beslissingen waren volgens de Waaslanders onreglementair en ook de procedures verliepen niet volgens het boekje, klonk het op de Freethiel. Een eerste klacht bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) bleef zonder gevolg. Het Mededingingscollege vond de beslissingen genomen op 15 mei niet buiten proportie in het licht van de coronacrisis, en zelfs het dichtst aanleunend op de sportieve logica en het bondsreglement. Door de uitspraak van de BMA leek de degradatie een feit. Dinsdag nog werd het format met zestien teams bevestigd, hoewel er een voorstel op tafel lag om alsnog met achttien teams voort te gaan in 1A. Maar het BAS maakte woensdag, enkele uren na de kalendervoorstelling, de chaos alsnog compleet door de klacht van Waasland-Beveren bij het BAS gegrond te verklaren. De beslissingen genomen op 15 mei worden daardoor vernietigd, aldus de Wase club. De Pro League belegt donderdagnamiddag (14.30 uur) een crisisvergadering om zich over het vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de gevolgen ervan te buigen. Dat zegt woordvoerder Stijn Van Bever.'De Pro League neemt kennis van de uitspraak van het BAS. Er wordt geen commentaar geleverd tot na de Raad van Bestuur', klinkt het verder in een communiqué. Het BAS verklaarde woensdag de beslissingen genomen op 15 mei, waaronder de degradatie van Waasland-Beveren en de titel voor Club Brugge, nietig. Het BAS vindt niet per se dat de Wase club in 1A moet blijven, maar wel dat er een nieuwe Algemene Vergadering moet komen om over de kwestie te oordelen en te stemmen. Op 15 mei werd beslist door de algemene vergadering om na 29 speeldagen de eindstand op te maken en er sportieve gevolgen aan te koppelen, waardoor Waasland-Beveren naar 1B werd verwezen, Club Brugge kampioen werd en de Europese tickets uitgedeeld konden worden. Ook werd beslist om het competitieformat te behouden, zij het met verkorte play-offs voor een seizoen. In 1B gingen de periodetitels op de schop. De bekerfinale en de return van de 1B-finale moesten nog afgewerkt worden in augustus voor de start van de nieuwe competitie. Tot slot werd een compensatieregeling goedgekeurd. Al deze beslissingen zijn door het BAS nietig verklaard. Vermoedelijk zal de Pro League donderdag een datum aankondigen voor een nieuw algemene vergadering.'De Pro League heeft duidelijk voor haar woord gesproken', reageert Tom Rombouts, advocaat van Waasland-Beveren. Volgens hem kunnen de Waaslanders niet langer degraderen.Het BAS velde zijn oordeel in een gemotiveerd document van 117 pagina's. Daaruit moet blijken dat de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen onredelijk is, aldus meester Rombouts. 'Voor de duidelijkheid: de degradatie van Waasland-Beveren werd vernietigd, niet alle beslissingen van toen.' Dat 1B wel kan afgewerkt kan worden, maar 1A niet wordt onvoldoende gestaafd door de Pro League en is een belangrijke reden voor de nietigverklaring. 'Het oordeel is dat er door de Pro League geen verantwoording, laat staan een redelijke verantwoording, werd gegeven voor het verschil in behandeling tussen 1A en 1B. De competitie in 1A werd stopgezet en Waasland-Beveren werd als degradant aangeduid, terwijl 1B niet werd stopgezet om de terugwedstrijd van de promotiefinale te laten spelen.' 'Dat element is heel belangrijk, want dat betekent dat de Pro League deze beslissing niet meer kan nemen. Want anders is dat opnieuw een onredelijke beslissing. Men kan niet zeggen: we spelen de promotiefinale, maar Waasland-Beveren degradeert', aldus Rombouts, die stelt dat een degradatie daardoor niet meer mogelijk is voor Waasland-Beveren. 'Ik zie nu maar twee opties. Ofwel een competitie met 18 ploegen, ofwel een 1A met 16, inclusief Waasland-Beveren.' 'Het BAS stelt namelijk dat het zeker niet uitgesloten was dat Waasland-Beveren zich nog sportief had kunnen redden', gaat de clubadvocaat voort. 'Het BAS verwijst hier zelfs voor naar de laatste speeldag van twee seizoen geleden (toen KV Mechelen de degradatiestrijd verloor van Eupen op doelsaldo, nvdr.). Feitelijk zegt het BAS dus hetzelfde als wat ook door de Belgische Mededingingsautoriteit werd gesteld, namelijk dat er in deze beslissing een schijn van discriminatie schuilgaat. Het BAS verwijst ook naar de uitspraken in Nederland en Frankrijk die volgens hen wel coherent werden genomen.' Dat de Pro League woensdag de kalender voorstelde voor komend seizoen, terwijl er nog procedures hangende waren, vindt men op de Freethiel onbegrijpelijk. 'Waasland-Beveren was daar als enige club niet op uitgenodigd. Het is duidelijk dat de Pro League voor haar beurt heeft gesproken en te snel is willen gaan met haar beslissingen van de voorbije dagen', aldus meester Rombouts. 'Namens de club stelde onze vertegenwoordiger dinsdag voor om de algemene vergadering uit te stellen tot na de beslissing van het BAS, maar hier wilde de Pro League niet van weten.'