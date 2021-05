Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft maandag de licentie voor Europees voetbal, 1A en 1B afgeleverd aan KV Oostende. De kustploeg slaagde er in beroep wel in alle financiële garanties voor te leggen, alsook de herkomst van de fondsen aan te tonen. KVO wendt zo een degradatie naar de tweede nationale af. De kustploeg maakte het nieuws maandag zelf bekend op Twitter.

Oostende en Moeskroen waren midden april de enige profclubs die slecht nieuws kregen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Ze grepen niet alleen naast een Europese licentie en een licentie voor 1A en 1B, maar ook naast een licentie voor eerste nationale. Daardoor dreigden beide clubs volgend seizoen te moeten aantreden in de tweede amateurklasse.

KV Oostende diende een onvolledig licentiedossier in, waardoor de continuïteit van de club niet aangetoond kon worden. Het ging bijvoorbeeld om ontbrekende betalingsbewijzen van RSZ of bedrijfsvoorheffingen, maar ook om ramingen van inkomsten en uitgaven. Ook zou er onduidelijkheid zijn over de oorsprong van de fondsen. Een transparantiekwestie, klonk het aan de kust. Hoofdaandeelhouders Paul Conway en Chien Lee gaven volledige inzage in de boekhouding van Pacific Media Group.

Vorige week had KV Oostende aan een korte zitting genoeg om de laatste manco's in het licentiedossier op te helderen. Ook de licentiemanager was overtuigd dat alles in orde was en gaf in tweede zit wel een gunstig advies. Het BAS volgde en kende zo alsnog de proflicentie toe voor het seizoen 2021-2022. Ook Europees voetbal, wat nog steeds binnen handbereik is, kan volgend seizoen.

Op een vonnis in het licentiedossier van Moeskroen is het nog wachten. Een uitspraak moet volgens het bondsreglement in elk geval maandag vallen.

