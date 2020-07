Het BAS heeft de beslissing van de algemene vergadering van de Pro League van 15 mei om Waasland-Beveren te laten zakken nietig verklaard. Een streep door de rekening van de Pro League, die vandaag spoedberaad houdt. Wat betekent dit en wat moet er nu gebeuren?

Toen op de algemene vergadering van de Pro League van 15 mei beslist werd dat de competitie in 1A na 29 speeldagen stopgezet zou worden, betekende dat dat Club Brugge kampioen was en dat Waasland-Beveren degradeerde. Op de Freethiel bleven ze echter niet bij de pakken zitten.

Er werden drie procedures opgestart: één bij de Belgische Mededingingsautoriteit, één bij de burgerlijke rechtbank en één bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Voorzitter Dirk Huyck zei daarover eind juni in een interview met Knack: 'Die bij het BAS is de meest fundamentele: wij aanvaarden niet dat onze club moet degraderen terwijl de competitie niet was afgerond. Dat is zo oneerlijk en zo ingrijpend voor de werking van Waasland-Beveren, dat de rechter er zich over moet uitspreken.'

Die uitspraak is er nu gekomen: het BAS is ingegaan op de klacht van Waasland-Beveren. Tom Rombouts, de advocaat van geel-blauw, legt op Sporza uit welke redenering het Belgisch Arbitragehof voor de Sport daarbij gevolgd heeft. 'Het BAS zegt dat de beslissing om de competitie stop te zetten 'kennelijk onredelijk' was. Het BAS zegt dat de Pro League geen redelijke verantwoording geeft voor de beslissing om 1A en 1B verschillend te behandelen.'

Rombouts vervolgt: 'De Pro League zette de competitie in 1A stop en liet Waasland-Beveren degraderen, terwijl de competitie in 1B niet werd stopgezet en de promotiefinale nog gespeeld mocht worden. Waarom mogen OHL en Beerschot strijden voor de promotie en waarom mag Waasland-Beveren niet strijden tegen de degradatie?'

Volgens Rombouts kan Waasland-Beveren nu 'de facto niet meer degraderen'.

Handen in het haar

Het ironische van de zaak is dat het BAS zijn beslissing bekendmaakte enkele uren na de presentatie van de voetbalkalender voor het seizoen 2020/21. Daar werd uitgegaan van een eerste klasse met 16 clubs, maar als Waasland-Beveren ook in 1A blijft, dan dreigt de hele kalender herbekeken te moeten worden.

Bij de Pro League zitten ze dan ook met de handen in het haar. Vandaag komt er een spoedberaad, maar eerst moeten de juristen het BAS-verdict, een document van 117 bladzijden, doornemen.

Bij Waasland-Beveren reageerde woordvoerder Martijn De Jonghe als volgt: 'We vonden het al heel bijzonder dat de kalender werd voorgesteld, terwijl er nog juridische procedures lopen. Dit is toch een kleine overwinning, al weten we niet wat er nog gaat komen.'

Verschillende scenario's

Wat er nog gaat komen, is moeilijk te voorzien. Tal van scenario's worden naar voren geschoven. We proberen ze hier even op een rijtje te zetten.

Annulering van de competitie

In dat geval verliest Club Brugge zijn titel en zijn er geen promovendi. Dit is een scenario dat het merendeel van de clubs zou willen vermijden.

De laatste speeldag alsnog afwerken

De vraag is dan: wanneer moet dat gebeuren? Het weekend van 1 en 2 augustus is al gereserveerd voor de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge. Die bekerfinale kan niet uitgesteld worden, want ten laatste 3 augustus moet de UEFA de Europese deelnemers kennen. De bekerfinale vervroegen naar 25 juli is misschien een optie.

1A met 16 clubs

Een eerste klasse met 16 clubs behouden, maar dan met Waasland-Beveren erin in plaats van OHL of Beerschot. De kans is groot dat die laatste twee clubs dan weer een juridische procedure opstarten.

Of bestaat de mogelijkheid dat Waasland-Beveren, ondanks de beslissing van het BAS, alsnog naar 1B gestuurd wordt? Dat is voer voor advocaten.

1A met 17 clubs

Waasland-Beveren behoudt zijn plek in 1A, terwijl OHL en Beerschot zoals voorzien strijden voor een promotieticket.

1A met 18 clubs

Waasland-Beveren behoudt zijn plek en zowel OHL als Beerschot worden in eerste klasse opgenomen. Ook dat scenario sluit geen rechtszaken uit, want in dat geval zou Westerlo, de kampioen van de reguliere competitie in 1B, zich benadeeld kunnen voelen.

1A met 20 clubs

Waasland-Beveren, OHL, Beerschot, Westerlo én Union komen dan in 1A terecht. Het probleem is dan dat er te weinig clubs overblijven voor 1B.

