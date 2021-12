Op sociale media is een filmpje opgedoken waarin Beerschot-supporters, waarschijnlijk in het kader van de wedstrijd van maandag tegen Anderlecht, anti-Joodse slogans zingen en roepen. De Antwerpse lokale politie heeft alvast een proces-verbaal opgesteld en bezorgd aan het parket.

De feiten speelden zich zo te zien af bij supporterscafé 'Stadion' in de wijk Kiel, pal naast het Beerschot-stadion. Op de beelden is onder meer te zien dat er 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' wordt gezongen door vijftien tot twintig personen buiten het café. De beelden werden onder meer gepost op de Instagram-pagina van een hooligangroep. De Antwerpse politie was niet aanwezig op het moment van de feiten, maar heeft de beelden intussen wel al bekeken en proces-verbaal opgesteld. Beerschot verloor zondag met 0-7 van Anderlecht. 'Joden' is een van de geuzennamen van de Brusselaars.