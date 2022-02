Beerschot heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de 29e speeldag in de Jupiler Pro League met 2-3 verloren van Sporting Charleroi.

Beerschot kon sinds eind november slechts twee keer winnen in de competitie en werkt daardoor nu zowat wekelijks een wedstrijd van de laatste kans af. Ook tegen een altijd uitgekookt Charleroi leek het vrijdagavond al snel mis te gaan. Er was immers nog maar 19 minuten gespeeld in het olympisch stadion toen Charleroi-aanvaller Vakoun Bayo er reeds 0-1 van maakte.

Vijf minuten later was Ilias Sebaoui er echter al met de gelijkmaker, na vijf minuten in de tweede helft klom de thuisploeg zowaar op voorsprong via Joren Dom: 2-1. Het bleek een wake-upcall voor de bezoekers uit Charleroi, die na de 0-1 waren ingedommeld. Plots trokken de Carolo's met overgave richting doel van Beerschot-goalie Mike Vanhamel en dat leverde 20 minuten voor affluiten de gelijkmaker op, na een owngoal van Stipe Radic: 2-2.

Zoals zo vaak dit seizoen moest een nochtans dapper Beerschot ook deze keer de kelk tot op de bodem ledigen. Toen Adem Zorgane er een kwartier voor het einde 2-3 van maakte, was het over en uit voor de thuisploeg, die met 16 punten troosteloos onderaan blijft bengelen. De achterstand op Seraing bedraagt 7 punten.

De Luikenaars sluiten zondagavond de speeldag af met een verplaatsing naar Waregem, de op twee na laatste in de stand. Een regelrecht degradatieduel, want de kloof tussen beide teams bedraagt amper drie punten. Charleroi komt met 46 punten op een met AA Gent gedeelde vijfde plaats en mag zo blijven dromen van een stek in de top vier, al lijkt dat moeilijk te worden. Anderlecht, de nummer vier in de stand, telt vijf punten meer en gaat zaterdagavond nog op bezoek bij OHL.

