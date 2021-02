Beerschot won zondagavond met 1-2 (rust: 0-0) bij Racing Genk, dat met een nul op negen op de tabellen stevig in crisis zit. De stoel van coach John van den Brom wankelt steeds meer in de Luminus Arena.

Na een eerste 45 minuten met kansen aan beide kanten moesten beide teams vrede nemen met een billijke 0-0. Voor de thuisploeg zag Junya Ito een poging tegen het doelkader belanden, aan de overkant was dat het geval voor Raphael Holzhauser.

De wedstrijd tussen twee teams die naarstig op zoek waren naar punten in de competitie draaide uiteindelijk in het voordeel van de bezoekers uit. Jan van den Bergh opende na 65 minuten de score voor Beerschot, Raphael Holzhauser verdubbelde in de 82e minuut de voorsprong van op de stip. De aansluitingstreffer van Patrik Hrosovsky diep in de toegevoegde tijd met een schitterende volley kwam te laat.

Ondanks de nul op negen blijft Genk op de derde plaats, omdat nagenoeg alle concurrenten ook punten hebben laten liggen. Beerschot komt met veertig punten op een gedeelde zesde plaats terecht, op drie punten van Genk, en heeft de plaatsen in Play-off I dus weer helemaal in het vizier. Antwerp kan zich zondagavond op de Bosuil geen misstap veroorloven tegen STVV, als het zijn tweede plaats wil verstevigen. De speeldag wordt maandagavond afgesloten met het duel tussen leider Club Brugge en promovendus OHL.

Na een eerste 45 minuten met kansen aan beide kanten moesten beide teams vrede nemen met een billijke 0-0. Voor de thuisploeg zag Junya Ito een poging tegen het doelkader belanden, aan de overkant was dat het geval voor Raphael Holzhauser. De wedstrijd tussen twee teams die naarstig op zoek waren naar punten in de competitie draaide uiteindelijk in het voordeel van de bezoekers uit. Jan van den Bergh opende na 65 minuten de score voor Beerschot, Raphael Holzhauser verdubbelde in de 82e minuut de voorsprong van op de stip. De aansluitingstreffer van Patrik Hrosovsky diep in de toegevoegde tijd met een schitterende volley kwam te laat. Ondanks de nul op negen blijft Genk op de derde plaats, omdat nagenoeg alle concurrenten ook punten hebben laten liggen. Beerschot komt met veertig punten op een gedeelde zesde plaats terecht, op drie punten van Genk, en heeft de plaatsen in Play-off I dus weer helemaal in het vizier. Antwerp kan zich zondagavond op de Bosuil geen misstap veroorloven tegen STVV, als het zijn tweede plaats wil verstevigen. De speeldag wordt maandagavond afgesloten met het duel tussen leider Club Brugge en promovendus OHL.